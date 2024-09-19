«Дачники выкидывают свои деньги»: как сэкономить на зеленых отходах и не платить штрафы

Ежегодно дачники заваливают мусорные контейнеры зелеными отходами

Фото: © пресс-служба «Гринты»

Из-за попадания скошенной травы в детали вышли из строя три машины

Ежегодно с завершением дачного сезона регоператоры Татарстана сталкиваются с большой проблемой – дачники заваливают мусорные контейнеры зелеными отходами. Объемные ботва и ветки быстро заполняют емкости, навалы растительности появляются возле контейнерных площадок.

Опустошение емкостей занимает в два-три раза больше времени, поскольку ветки цепляются за механизмы мусоровоза и плохо прессуются. Также быстро заполняется кузов мусоровоза. Из-за этого водителям необходимо совершить дополнительные рейсы, что приводит к задержкам при обслуживании следующих мест накопления отходов. Такая проблема возникает по всему Татарстану, вблизи дач, садов и частного сектора.

Между тем растительные ветки, старая земля и листва не относятся к разряду твердых коммунальных отходов и должны утилизироваться отдельно. Так же, как и строительные, опасные и другие отходы. Размещение на контейнерных площадках или вблизи них любых отходов, не относящихся к ТКО, является серьезным нарушением правил городского благоустройства, сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».

Забор растительных отходов не включен в тариф и не предусмотрен в деятельности регоператора. Мусор и смет, образованный на территориях муниципалитета, должен вывозиться силами местных властей Фото: © пресс-служба УК «ПЖКХ»

«Согласно “Правилам обращения с ТКО”, скос сорной растительности, ботву, растения запрещено помещать в контейнеры для ТКО, это влечет штраф от 2 до 50 тыс. рублей по статье 8.2 КОАП РФ. Но ключевая проблема для нас, как регоператора, в том, что сезонный сброс растительных отходов увеличивает объем вывозов, не заложенных в тариф, захламляет контейнерные площадки и подъезды к контейнерам, выводит из строя линейную технику», – сообщил гендиректор «УК ПЖКХ» Евгений Чекашов.

По его данным, сейчас три машины находятся на ремонте в связи с попаданием скошенной травы в детали.

«Это, конечно, отражается на текущем вывозе ТКО. Мы убедительно просим председателей СНТ организовать складирование в специально заказанные бункеры или компостировать на участке», – отметил Чекашов.

Регоператор напомнил, что к ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления людьми, а также бытовые товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования. Именно для такого вида отходов оборудованы контейнерные площадки с баками и контейнерами.

«Забор растительных отходов не включен в тариф и не предусмотрен в деятельности регоператора. Мусор и смет, образованный на территориях муниципалитета, должен вывозиться силами местных властей. Если корчеванные или обрезанные деревья относятся к придомовой территории конкретного жилого дома, то их вывозом и утилизацией должны заниматься ТСЖ или УК. В других случаях обязанности по транспортировке растительных отходов полностью возлагаются на коммунальные службы муниципалитета», – подчеркнули в пресс-службе УК «ПЖКХ».

Для поддержания порядка Департамент экологии и благоустройства Альметьевска начал устанавливать дополнительные камеры высокого разрешения на бункерных площадках Фото: © пресс-служба «Гринты»

Ветки можно использовать для растопки бани, камина, печи или мангала

Как сообщили в пресс-службе «Гринты», для поддержания порядка Департамент экологии и благоустройства Альметьевска начал устанавливать дополнительные камеры высокого разрешения на бункерных площадках. Это позволит привлекать нарушителей к административной ответственности. За размещение отходов в неположенных местах статьей 3.6 Кодекса РТ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы.

«Размер штрафа для граждан составляет от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 тыс. до 1 млн рублей. Статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрены следующие штрафы: для частных лиц – до 30 тыс. рублей, для юрлиц – до 200 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе.

Что же делать садоводам с растительно-древесными отходами? Регоператоры советуют людям использовать их с пользой. Так, крупные ветки можно применить для растопки бани, камина, печи или мангала. Полученная зола пригодна для удобрения клумб и огорода. Из средних и мелких веток получается полезное удобрение после их перегноя в компостной яме. Ботва и опавшие листья тоже подходят для приготовления качественного компоста. Листовой перегной – удобрение, которое помогает улучшить состояние почвы.

«Если же такие варианты не подходят, то есть еще два. Ветки и растительные отходы можно сжигать, соблюдая требования пожарной безопасности. Главное – не на торфяных почвах и не в период, когда в Татарстане введен особый противопожарный режим. Если же растительных отходов слишком много, можно заключить отдельный договор на вывоз таких отходов с организацией, имеющей соответствующую лицензию. Что касается СНТ, то эту работу должен организовать председатель», – пояснили в пресс-службе «Гринты».

В пресс-службе УК «ПЖКХ» подсказали еще один метод переработки растительных отходов – при помощи дробильной машины. Она поможет измельчить стебли и ветки на мелкие фракции. Подобная мульча пригодна для укрытия растений на зиму или создания интересного оформления клумб и зеленых насаждений.

Вопросы несанкционированных свалок в Закамье встал очень остро в 2018-2019 годы Фото: © пресс-служба «Гринты»

«Раньше люди платили по несколько сотен тысяч рублей в год. Теперь членские взносы удалось сократить в разы»

Оказывается, в республике есть садовые товарищества, в которых проблема с переполнением площадок растительными отходами возникает крайне редко. Например, в Тукаевском районе, где проводится информационная работа с дачниками при помощи чатов и табличек о том, как правильно обращаться с отходами.

Такой информационной работой занимается руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков. Он борется с навалами ботвы среди садоводов с 2017 года. С тех самых пор, как возглавляет Ассоциацию СНТ Набережных Челнов и Тукаевского района. Всего на территории района насчитывается 114 садоводческих товариществ.

«Набережные Челны и пригород активно застраиваются. Вопросы несанкционированных свалок в 2018-2019 годы встал очень остро. Тогда садоводы заваливали бункеры и контейнеры региональных операторов. Эти свалки копились десятилетиями. Чего там только не было! Мы сотни тонн мусора во время субботников вывозили два раза в год – весной и осенью из оврагов и лесопосадок», – вспоминает Волков.

Активист по согласованию с исполкомом Тукаевского района разработал и реализует так называемую дорожную карту. Это графики совместных рейдов с инспекторами Прикамского территориального управления Минэкологии РТ.

«В указанные даты мы совершаем объезды, на мероприятия приглашаем представителей СМИ, а вопросы пожарной безопасности контролируют специалисты МЧС. За годы работы выявили огромное количество несанкционированных свалок и постоянно рассказываем о правильном обращении с отходами», – говорит Волков.

Ветки деревьев весьма объемные и быстро забивают контейнеры. Регулярность вывоза мусора из-за этого возрастает Фото: © пресс-служба УК «ПЖКХ»

Участники рейдов рассказывают о том, что у каждого садовода на участке помимо садового домика должна быть компостная яма и емкость с водой для тушения пожаров. Об этом идет речь на общих собраниях и сходах.

«Стараемся привить садоводам культуру обращения с растительными отходами. Объясняем, что они должны компостировать отходы от урожая на своих участках и использовать как удобрение», – объясняет Волков.

Главных аугментов в работе два, и оба напрямую связаны с рублем. Во-первых, это высокие штрафы – до 100-200 тыс. рублей на юрлиц за свалки. Эти штрафы председатели СНТ оплачивают с расчетных счетов товариществ, тратя деньги садоводов. Ведь вся финансово-хозяйственная деятельность в СНТ ведется за счет членских целевых взносов. А данные средства можно тратить с пользой. К примеру, поменять столбы линий электропередач или посыпать улицы щебнем. Во-вторых, благодаря компостированию зеленых отходов сокращаются расходы на вывоз мусора.

«Ветки деревьев весьма объемные и быстро забивают контейнеры. Регулярность вывоза мусора из-за этого возрастает. Раньше люди платили по несколько сотен тысяч рублей в год. Теперь членские взносы удалось сократить в разы», – объясняет собеседник.

Теперь садоводы не складывают обрезки деревьев и веток, картофельную ботву и другие растительные отходы на площадках для сбора ТКО, а утилизируют самостоятельно. Также удалось ликвидировать несанкционированные свалки вокруг СНТ и на заброшенных участках неподалеку, из-за которых раньше случались пожары.

«Ситуация изменилась кардинально в лучшую сторону через три года разъяснительной работы. Нам наконец-то удалось достучаться до садоводов. Садоводы Менделеевского района и Набережных Челнов последовали нашему примеру. Теперь хотим распространить эту практику по всей республике», – подчеркнул спикер.

Еще одна серьезная проблема – из-за несанкционированных свалок могут случаться пожары Фото: © Ирина Биктимирова / «Лениногорские вести»

«Вынося зеленые отходы в баки для мусора, дачники выкидывают собственные деньги»

Если садоводами Набережных Челнов работа по компостированию зеленых отходов уже ведется, то Казань только в начале этого пути. Как сообщила ученый – агроном, сооснователь проекта «ВерниВгрунт» Лия Давлетбаева, многие люди имеют дачные участки в черте города или рядом с ним, выращивают овощи и фрукты. Зеленые отходы с садовых участков часто попадают в баки для мусора.

«Вынося зеленые отходы в баки для мусора, дачники выкидывают собственные деньги. Ведь все зеленые растения во время вегетации питались азотом, фосфором, калием и микроэлементами, вынося их из почвы. Затем садоводы приобретают навоз, продажа которого физлицам запрещена, а также торф либо химические удобрения. А если немного постараться, то можно было бы произвести прекрасный компост для удобрения участка и сэкономить на этом», – считает Давлетбаева.

Приобрести садовый компостер можно в онлайн-маркетах или изготовить своими руками из старых досок. Главный принцип при изготовлении заключается в оставлении щелей между досками, чтобы обеспечить поступление кислорода в конструкцию. В помощь садоводам участники проекта «ВерниВгрунт» выпустили методичку о том, как установить компостер на своем участке.

«Дачники боятся привлечь собак, птиц, крыс, тараканов, но это мифические страхи. Защитить компостер от крыс можно специальной сеткой, а крышка закроет доступ для животных и птиц. Благодаря компостеру через полгода можно получить замечательное удобрение для участка», – говорит Давлетбаева.

Спикер также отметила, что 49% отходов ТКО прекрасно компостируются. Это органические отходы от кухонь, зеленые отходы и грязная бумага.