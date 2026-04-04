Дачникам напомнили об уголовной ответственности за пал сухой травы

Владельцам дачных участков напомнили о запрете сжигания сухой травы, листьев и других материалов вне специально оборудованных мест. Нарушения правил противопожарного режима могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность, сообщил юрист Ярослав Остапенко.

«С 1 сентября 2025 года в Правилах противопожарного режима прямо закреплено, что на территориях частных домовладений в границах населенных пунктов запрещено сжигать траву, листву и иные материалы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», – пояснил Остапенко в беседе с «Абзацем».

Юрист подчеркнул, что за нарушение для граждан предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима – от 10 до 20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару и повреждению чужого имущества либо к причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью, штраф для граждан составляет от 40 до 50 тыс. рублей.

Он отметил, что соседи имеют право требовать возмещения ущерба в гражданском порядке. Вред имуществу возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило.

«Уголовная ответственность возможна, если сжигание сухой травы повлекло более тяжкие последствия. В частности, может применяться статья 168 УК РФ, если из-за неосторожного обращения с огнем уничтожено или повреждено чужое имущество в крупном размере. Если огонь перешел на лесные насаждения, возможна ответственность по статье 261 УК РФ. Если в результате пожара причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть человека, вопрос также может перейти в плоскость уголовного преследования по соответствующим составам», – добавил юрист.