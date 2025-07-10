Дачникам напомнили об экологических рисках при установке бассейна

На дачных участках можно устанавливать бассейны любых размеров – прямых ограничений в законодательстве по этому поводу не предусмотрено. Об этом RT сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Специальных норм, касающихся объема или площади бассейнов, на сегодняшний день не существует», – пояснил парламентарий. Однако, по его словам, владельцам стоит учитывать технические возможности инфраструктуры садовых товариществ. «Обычный водопровод в СНТ не рассчитан на такие нагрузки. Он предназначен для базовых нужд – полива и гигиены. Поэтому чаще всего дачники наполняют бассейны привозной водой или используют собственные источники – скважины и колодцы», – уточнил Чаплин.

Отдельное внимание, по его мнению, должно быть уделено вопросу водоотведения. «Слив воды из бассейнов, как и любых хозяйственных стоков, нуждается в четком регулировании. Пока в этой сфере нет достаточной нормативной базы, возникают споры между соседями и растет нагрузка на окружающую среду», – отметил депутат. Он добавил, что, несмотря на отсутствие запретов, при установке бассейнов дачники должны ориентироваться на разумные экологические и технические ограничения.