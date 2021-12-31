Дачная амнистия в России продлена до марта 2031 года

Дачная амнистия в России продлена до 1 марта 2031 года, соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В сравнении с предыдущим новый срок увеличен на пять лет. Амнистия распространяется на земельные участки, жилые и садовые дома. Согласно документу, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности. То есть владельцу не потребуется обращаться в Росреестр для приобретения права собственности.

Закон вводит механизм упрощенного бесплатного оформления прав на недвижимость и земельные участки, на которых находятся дома. Под амнистию в том числе подпадут жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.