«Дачная амнистия» позволила татарстанцам зарегистрировать 853 тыс. объектов недвижимости

Лилия Бурганова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Жители Татарстана благодаря «дачной амнистии» с 2006 года зарегистрировали в упрощенном порядке более 853 тыс. объектов недвижимости. Благодаря «Гаражной амнистии» оформлено в собственность более 17 тыс. объектов. Такие данные озвучила сегодня в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«"Дачная амнистия" объединяет законы, которые упрощают оформление документов на жилой и садовый дом, хозяйственные постройки или земельные участки, используемые гражданами для собственных нужд. С 2016 года Росреестром Татарстана зарегистрировано в упрощенном порядке более 123 тыс. прав на объекты недвижимости, из них почти 71 тыс. – на объекты индивидуального жилищного строительства, около 31 тыс. - на земельные участки, 22 тыс. - на другие объекты недвижимости», – рассказала она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Гаражная амнистия» действует с 1 сентября 2021 года. В регионе оформлено в собственность более 7 тыс. объектов гаражного назначения и более 10 тыс. земельных участков в упрощенном порядке. По данным Бургановой, Татарстан – в лидерах по данному направлению работы.