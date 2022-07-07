Дачная амнистия 2.0 позволит татарстанцам до 2031 года легализовать «нахальные» постройки

Федеральный закон, продливший срок «дачной амнистии» на пять лет и легализовавший права наследников земельных участков, вступил в силу с 1 июля 2022 года. О новых возможностях по оформлению недвижимости рассказали специалисты Управления Росреестра по Татарстану на пресс-конференции в «Татар-информе».

Более 28 тыс. прав на объекты недвижимости зарегистрировали татарстанцы в упрощенном порядке благодаря «дачной амнистии» за прошлый год и первый квартал 2022 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закон позволяет легализовать жилые дома и приобрести в собственность сами земельные участки

Более 28 тыс. прав на объекты недвижимости зарегистрировали татарстанцы в упрощенном порядке благодаря «дачной амнистии» за прошлый год и первый квартал 2022 года. Упрощенный порядок оформления прав на такие объекты продлен до 1 марта 2031 года, сообщила замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Федеральный закон вступил в силу с 1 июля 2022 года, он предусматривает новые возможности при оформлении прав на земельные участки и на объекты бытовой недвижимости. Также данный закон продлевает срок «дачной амнистии» еще на пять лет. Закон позволяет легализовать жилые дома на землях, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, а также бесплатно приобрести в собственность сами земельные участки, на которых построены жилые дома», – сказала она.

По словам спикера, новый закон позволяет решить многолетнюю проблему, когда граждане без суда не могли легализовать свое имущество, построенное в советский период. Подтвердить право собственности люди могут даже при отсутствии на руках правоустанавливающих документов. Жилые дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного и колхозного учета, БТИ. Татарстанцы активно пользуются такой возможностью.

«В упрощенном порядке граждане могут получить земельные участки в собственность бесплатно и при этом оформить права на объекты недвижимости. Положения данного закона применимы в случаях, когда жилые дома были построены до 14 мая 1998 года и находятся в границах населенного пункта, на землях государственной и муниципальной собственности», – пояснила Бурганова.

Существуют определенные требования: жилые дома не должны быть признаны самовольными, а также не должны относиться к домам блокированной застройки или к многоквартирным строениям.

Если гражданин хочет воспользоваться «дачной амнистией» и оформить право на жилой дом, то должен обратиться в орган местного самоуправления и подать заявление для предоставления земельного участка под жилым домом, приложив к нему документ, подтверждающий факт владения указанным жилым домом. Это может быть выписка из похозяйственной книги, документ об оплате коммунальных платежей либо документ о проведении государственного технического учета.

По словам Лилии Бургановой, новый закон позволяет решить многолетнюю проблему, когда граждане без суда не могли легализовать свое имущество, построенное в советский период Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сроки регистрации бытовой недвижимости сократили до 3-5 рабочих дней

Кроме того, с 1 мая 2022 года изменились сроки регистрации бытовой недвижимости. Если до этого они составляли 9-12 рабочих дней, то с 1 мая сокращены до 3-5 рабочих дней.

При этом уведомительный порядок оформления прав на объекты ИЖС и садовые дома (путем направления уведомлений о планируемом строительстве и о завершении строительства объекта недвижимости в орган местного самоуправления, – прим. Т-и) также продлен до 1 марта 2031 года.

Начальник отдела госрегистрации недвижимости Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева напомнила, что закон о «дачной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2006 года. Таким образом, упрощенный порядок действует уже почти 16 лет. За это время он неоднократно изменялся и был расширен.

Упрощенный порядок распространяется на земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного строительства для собственных нужд, и на все объекты капитального строительства, которые находятся на этих участках.

«С 1 июля появилась возможность легализовать в упрощенном порядке те жилые дома, которые в обиходе называют “нахальными” постройками. В Казани это распространенное понятие, когда у людей вообще нет никаких документов. К примеру, есть только домовая книга и технический паспорт. До 1 июля они могли только обратиться в суд, чтобы узаконить дом», – подчеркнула Мухаметгалиева.

Эндже Мухаметгалиева напомнила, что закон о «дачной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2006 года. Упрощенный порядок действует уже почти 16 лет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С 1 июля 2022 года закон облегчил жизнь наследников»

«Дачная амнистия 2.0» с 1 июля 2022 года облегчила жизнь наследников земельных участков из Татарстана, считает спикер Управления Росреестра по РТ.

«Раньше возникали проблемы у наследников. К примеру, если дедушка владел земельным участком на праве постоянного бессрочного пользования и умер, то такой участок по наследству не переходил. Теперь эти виды прав законом приравниваются к праву собственности, даже не нужно переоформлять их. Закон облегчил жизнь наследникам. Им не нужно будет выкупать участок или признавать право собственности в суде», – пояснила Мухаметгалиева.

Таким образом, земельный участок, предоставленный гражданину до 30 октября 2001 года на праве постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения, приравнивается к праву собственности и переходит по наследству. В таких случаях нотариус самостоятельно направляет в Росреестр документы для регистрации права собственности на земельный участок. Срок регистрации составляет три рабочих дня, а размер госпошлины – 350 рублей.

При наличии документов старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования, к примеру свидетельства о праве на землю, наследник может распоряжаться своим земельным участком – продать его, сдать в аренду и пр.

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года, за это время татарстанцы оформили в собственность около 3 тыс. объектов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 10 месяцев «гаражной амнистии» Татарстан вошел в пятерку лидеров ПФО

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Он направлен на оформление прав на находящиеся во владении граждан гаражи и земельные участки под ними, при этом землю не нужно выкупать, как это было предусмотрено ранее. За десять месяцев действия «гаражной амнистии» в упрощенном порядке татарстанцы оформили в собственность около 3 тыс. объектов, в том числе 1,7 тыс. гаражей и более 1,2 тыс. земельных участков.

«Закон позволил в упрощенном порядке и бесплатно тем гражданам, у кого во владении имеются гаражи, получить в собственность земельные участки. Гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года, он не может быть самовольной постройкой, находиться на земельном участке, принадлежащем государству. Под “гаражную амнистию” не попадают подземные гаражи многоэтажных домов и многоуровневые строения», – добавила Эндже Мухаметгалиева.

Следует понимать, что закон не распространяется на металлические гаражи. По количеству зарегистрированных гаражей Татарстан наряду с Омской, Свердловской, Тверской областями и Приморским краем входит в регионы-лидеры. Наиболее активно возможностями «гаражной амнистии» пользуются жители Набережных Челнов, Казани и Альметьевского района. «Гаражная амнистия» действует до 1 сентября 2026 года.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»