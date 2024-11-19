Dabro для студентов и поздравления от Путина и Чернышенко: как отмечают 220-летие КФУ

17 ноября Казанскому университету исполнилось 220 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже поздравили Путин и Минниханов

Юбилей КФУ пришелся на 17 ноября. В этот день поздравительные письма направили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Особая гордость вашего прославленного вуза – блестящая когорта талантливых выпускников, которые внесли огромный вклад в развитие отечественной экономики и медицины, образования и науки, литературы и культуры, нашли свое призвание на педагогическом, общественном поприще, на государственной и военной службе», – написал в своем поздравлении Путин.

В свою очередь, Рустам Минниханов подчеркнул, что КФУ входит в число самых авторитетных российских университетов.

«История прославленного вуза писалась выдающимися учёными, ставшими первопроходцами в целом ряде отраслей знаний, а также известными выпускниками, добившимися больших успехов в самых разных сферах. Сегодня КФУ входит в число ведущих отечественных университетов широкого профиля, что свидетельствует о его прочном авторитете и высоких достижениях в научно-образовательной деятельности. Важно, что наряду с традиционными направлениями здесь успешно реализуются новые программы, направленные на решение актуальных задач, стоящих сегодня перед академическим сообществом, нашей республикой и страной в целом», – написал в своем письме Минниханов.

Ленар Сафин: «Мы очень горды тем, что наш университет отмечен как один из ведущих в стране. К нам приедут много почетных гостей» Фото: prav.tatarstan.ru

Однако основные мероприятия по случаю юбилея запланированы на 21-23 ноября. В эти даты ожидается приезд заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, советника Президента РФ, специального представителя Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина и помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского,.

«Мы очень горды тем, что наш университет отмечен как один из ведущих в стране. К нам приедут много почетных гостей», – заявил ректор КФУ Ленар Сафин.

Во дворе главного здания откроется бюст Александру I, а на концерте для студентов выступит группа Dabro

В программе юбилея открытие бюста основателю Казанского императорского университета Александру I.

«В КФУ 22 ноября будет открыт бюст Александру I, во дворе главного здания у нас есть замечательная площадка. Таким образом мы отдаем дань создателю университета. Дореволюционный период также знаменит выдающимися открытиями и выпускниками нашего вуза», – рассказал Сафин.

На концерте в «Татнефть арене» на мероприятии для студентов выступит группа Dabro Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем запланировано праздничное заседание ученого совета вуза и торжественное мероприятие в театре оперы и балета, где будут чествовать университет, добавил ректор.

Для студентов будет организован концерт в «Татнефть арене».

«В 17:00 будет мероприятие для студентов, посвященное дню рождения. Уже можно анонсировать, на концерте в «Татнефть арене» на мероприятии для студентов выступит группа Dabro. Ребята имеют корни из Донецка, но творческий путь начали в Казани», – продолжил Сафин.

Тимирхан Алишев: «Планируется подписание соглашения о расширении филиальной сети, очень надеемся, что скоро оно произойдет» Фото: prav.tatarstan.ru

КФУ может открыть свой филиал еще в одной арабской стране

Разговор коснулся и будущего вуза и его развития. Так, рассматривается вопрос об открытии еще одного иностранного филиала КФУ, сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

«Планируется подписание соглашения о расширении филиальной сети, очень надеемся, что скоро оно произойдет. Однако пока не будем конкретизировать», – заявил он.

Алишев напомнил, что в декабре прошлого года филиал КФУ начал работу в Египте, а также продолжает работу филиал в Узбекистане.

В личной беседе с корреспондентом «Татар-информа» Алишев рассказал, что окончательное решение о создании филиала будет рассмотрено на ближайшем ученом совете вуза, а речь идет об одной из арабских стран, однако не стал уточнять в какой именно.

Дмитрий Пашин: «КФУ обладает зданием, которое имеет всю необходимую инфраструктуру для производства фармацевтической субстанции» Фото: prav.tatarstan.ru

КФУ откроет производство фармацевтической субстанции

Университет продолжает заниматься и практическими проектами. Уже реализована большая инициатива по производству катализаторов для нефтехимии, а одним из громких ближайших проектов обещает стать производство фармацевтической субстанции, рассказал «Татар-информу» проректор по инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

«КФУ обладает зданием, которое имеет всю необходимую инфраструктуру для производства фармацевтической субстанции. Индустриальным партнером выступает одна из крупных компаний, а вуз берет на себя научную часть. Сейчас идет пуск и наладка производства. Первые килограммы будут выпущены в первом квартале 2025 года. Это производство будет уникально не только для Татарстана, но и для всей Российской Федерации», – рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что только 20% используемой в России фармацевтической субстанции производится в нашей стране. И это большая проблема для лекарственного суверенитета государства. А открытие такого завода в Казани будет способствовать независимости от импортных поставщиков.