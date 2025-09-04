Дубайская провокация Загитовой, нападки Рудковской, Губерниев сдал Валиеву. Обзор фигурки

Очередное выяснение отношение в исполнении Яны Рудковской никого уже не удивляет. Также как и новые образы Алины Загитовой, которые с каждым разом становятся все более экстравагантными. Однако на этой неделе обе пошли дальше и вывернули уровень градуса выше обычного. Об этом и других событиях недели в фигурном катании - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: t.me/azagitova_official

Загитова вновь распаляет поклонников и хейтеров провокационными фотосессиями

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает играть в провокационный пиар и на этот раз снялась в очень смелой фотосессии на фоне достопримечательностей Дубая. Эдакий лакшери образ с легким нарядом.

Для съемки в сумерках Загитова выбрала два образа. Сначала она снялась в якобы неподготовленной сессии, где она ужинает внутри судна. На одном из кадров она есть пасту и наклоняется к камере под экстравагантным ракурсом. Фото, судя по всему, не профессиональные – сделаны на смартфон.

После чего происходит смена образа – Алина предстает в еще более открытом наряде. На наготу (за исключением белья) Загитова надела белую развевающуюся тунику из прозрачной ткани. В таком образе она позирует прямо на корме яхты, а на заднем фоне виднеются небоскребы на побережье Персидского залива.

Стилистика кадров, при этом, достаточно нуарная – небо будто готовится к буре, словно подчеркивая, какие эмоции должны испытать поклонники фигурного катания при виде снимков.

Фото: соцсети Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

Болельщики фигурного катания, как обычно, разделились на два лагеря. Одни отметили, что Алина наконец-то набрала в весе, ведь последние месяцы ее критиковали за излишнюю худобу. Другие стали отмечать, что «Алина находится в активном поиске».

«Вообще никакой красоты в ней не вижу сейчас (по сравнению какая она раньше миленькая, нежная была), - написала поклонница фигурного катания.

«Красивая Алинка. Пусть радуется жизни, приятно на неё смотреть», - написала другая болельщица.

«Алина ты красивая, только не раздевайся. Ты красивая по-другому», - прокомментировал еще один поклонник фигурного катания.

Судя по всему, лето закончилось далеко не у всех. Жизнь Алины Загитовой по-прежнему полна ярких событий и эстетичных моментов. Вот и квартиру новую в Москве себе подобрала – не только по Эмиратам же отдыхать.

«Ты-то как раз в спорте ничего не достигла». Рудковская снова скандалит. На этот раз с Тутберидзе

Последний выпуск шоу Евгении Медведевой «Бес комментариев» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Гостившая у чемпионки мира Яна Рудковская оказалась настолько «заряженной» по некоторым вопросам, будто заранее готовила тезисы, которые обязательно нужно проговорить.

Так, ее максимально раздражило последнее интервью Этери Тутберидзе, которая отвечая на вопрос о ее противостоянии с Евгением Плющенко высказалась лаконично, а по мнению супруги прославленного фигуриста, не слишком уважительно.

«У меня есть отношение к ней до её интервью, которое я увидела недавно, и после. Начну с последнего: мне прислали кусочек интервью, в нём Борисов задаёт такой же вопрос: «А какое оно, противостояние Плющенко и Тутберидзе?». Этери Георгиевна же, многозначительно смотря на ведущего, говорит: «А он есть?» Вот так отвечает на вопрос. Очень короткое предложение. На что Борисов, который даже не представляет, что такое фигурное катание, не знает все его подковерные игры, отвечает: «Не знаю». Она в ответ: «И я не знаю».

Конечно, после этого интервью как я могу к ней относиться? Это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в спорте, посвятил свою жизнь фигурному катанию. Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником и действительно мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века и делит с Гиллисом Графстрёмом четыре олимпийские медали. У человека четыре олимпийские медали в четырёх различных Олимпиадах, 10 чемпионатов России, семь — Европы, три — мира, он выиграл четыре финала Гран-при. Ты можешь его не уважать как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который в спорте достиг… Ну, нет такого второго, да? Ты-то как раз в спорте ничего не достигла. Извини, я даже пыталась найти хоть одно ее выступление. Тарасову Татьяну Анатольевну нашла, Мишина Алексея Николаевича с Москвиной Тамарой Николаевной нашла. Её я не нашла. Ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но ты как можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?», - выдала спич Яна Рудковская в разговоре с Медведевой.

Фото: скрин шоу «Бес комментариев» на YouTube

Не занимаем ничью сторону в этом противостоянии, но можем лишь подметить одну простую закономерность: не часто ли у Яны Рудковской с кем-то происходит конфликт, который она выносит в публичную плоскость? Перепалки с Алиной Загитовой, недовольство бывшими воспитанницами, покинувшими школу «Ангелы Плющенко», скандалы с родителями покинувших школу воспитанниц как Арина Парсегова, перебравшейся в «Хрустальный». А теперь ее недовольство дошло и до самой Тутберидзе.

С другой стороны, все прекрасно помнят, как интервью госпожи Этери на Первом канале в 2021 году буквально открыло портал в ад. Шквал критики в адрес тренера, обвинения ее во лжи, лицемерии и непоследовательности в высказываниях.

Похоже, стороны конфликта стоят друг друга. Как говорится, болеем за обе команды.

Валиева готовится всех побеждать. Верим Губерниеву?

Скандальный спортивный комментатор, известный своей особо любовью к Алине Загитовой, Дмитрий Губерниев поделился личным разговором с Камилой Валиевой, в котором та якобы пообещала ему вернуться на профессиональный лед и всех победить.

«[Камила] повзрослела, похорошела и сказала мне, что скоро возвращается и всех победит, а сомнений в этом никаких нет. У неё заканчивается дисквалификация, а дальше будет ещё одной сильной фигуристкой больше.

Валиева собралась возвращаться в спорт. А если там будет все нормально, то и в остальных сферах тоже. Ей надо выигрывать. У неё все хорошо. Ее задача сейчас — вернуться в спорт, и точка», — цитирует Губерниева Sport24.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зная специфическую манеру Губерниева доносить информацию, смеем предположить, что в этом свободном пересказе диалога с фигуристкой допущены немало вольностей. Не исключено, что комментатор добавил и прикрасы. За все время своей карьеры Валиева никогда не позволяла себе «трэш ток», не заявляла о своем превосходстве над оппонентками и самоуверенные высказывания, что «всех победит». Всегда максимально корректные высказывания были визитной карточкой фигуристки во время карьеры.

Но кто знает, как Камила ведет себя в приватных разговорах, а не в публичном поле.