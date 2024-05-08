«Да, я бы смог повторить»: дед ветерана СВО героически спас роту, прикрывая отступление

Ветеран СВО Радмил присоединился к акции «Мой герой – моя семья», а также проекту «Наследники Победителей» филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Он рассказал о своем деде, который служил на фронте в Великую Отечественную войну.



«Однажды меня спросили, пойду ли я воевать за свою страну? Я, конечно, ответил, что пойду, и я сдержал свое слово! Пошел на СВО. Там часто думал о Великой Отечественной войне, когда наши предки ценой миллионов жизней смогли одержать великую Победу над фашизмом и геноцидом людей», – поделился он.

Прадед Радмила с маминой стороны Султангали до сих пор считается без вести пропавшим. По рассказам бабушки, ее отец застал войну на территории Украины и, когда их рота отступала, он, будучи пулеметчиком, остался прикрывать отступление. С поля боя мужчина так и не вернулся.

«Я часто, будучи мальчишкой, юношей и теперь уже мужчиной, задавал себе вопрос: а смог бы я пойти на такой шаг? И, когда я был сам в окопе, когда уже не удивляют взрывы снарядов и это становится всего лишь очередным днем на войне, нашёл ответ: да, я бы смог повторить», – признался Радмил.



Ветеран СВО также отметил, что многое на войне остается незамеченным в суматохе задач, при постоянно меняющихся обстоятельствах. Однако каждый, кто сейчас находится на специальной военной операции, по-своему выполняет подвиг.

«Как и в ту Великую Войну все: от солдат до рабочих, волонтеры и просто неравнодушные люди в глубоком тылу – приближают Победу! Я уверен, что в скором времени, когда с фронта придут настоящие мужчины, они на собственном примере покажут, как нужно дальше жить в России, на нашей земле», – заключил Радмил.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.