«Да все нормально у нас…» Как живут в прифронтовых городах ЛНР

Они пообщались с вице-премьером РТ Евгением Варакиным, курирующим восстановление Лисичанска, с медперсоналом местной больницы, которой оказывают помощь врачи Татарстана. А также побывали в едином пункте гуманитарной помощи, уставленном до потолка коробками с продуктами и самыми необходимыми вещами, отправленными в Лисичанск татарстанцами. Посетили корреспонденты и несколько других прифронтовых городов.
На фоне разрушенных домов, попавших под обстрел артиллерии, изрешеченных пулями и осколками стен, течет обычная жизнь. Людей на улицах мало, но можно встретить и детишек, и улыбающихся местных жителей, и доверчиво заглядывающих в глаза собак. «Да всё нормально у нас» – этот ответ на вопрос «Как вы здесь живете?» удивляет и восхищает.
Как мирная жизнь потихоньку возвращается в опаленные боями города Луганской Народной Республики и как Татарстан помогает Лисичанску – об этом рассказывает наш фоторепортаж.
Короткий отдых. Волонтер Мария Ефремова и батальонная кошка Ася
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
БТР, оставленный у стен жилого дома в одном из прифронтовых городов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
За водой. Местным жителям 2-3 раза в неделю привозят питьевую воду.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Дом в Лисичанске, попавший под обстрел. В уцелевших квартирах продолжают жить люди
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
«Как-то выживаем…» Местный житель везет на велосипеде питьевую воду
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Всё, что осталось от когда-то крупного торгового центра
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Баннеры на дорогах ЛНР. Их много – с благодарностью России и о преимуществах жизни в ней
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Остановка у поселка Мирная долина. Ржавеют остатки разбитой техники
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Детская площадка у разбитого обстрелами Дворца культуры в Лисичанске. Детей в городе осталось мало, но площадки обязательно восстановят
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Капитальная постройка сталинских времен не выдержала ударов артиллерии. Дворец культуры Лисичанска
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Здание в центре Лисичанска. Девушки стараются и в таких условиях неплохо одеваться
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В мирное время Лисичанск был красивым городом – здесь много крепких домов украшенных лепниной
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Здесь живёт Память! Вечный огонь горит у мемориала в Лисичанске
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Некоторые дома сильно повреждены пожарами, вспыхнувшими после обстрелов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Евгений Варакин – заместитель премьер-министра Татарстана. Сейчас он курирует все вопросы помощи Лисичанску от республики
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
«Буду здесь столько, сколько нужно!» Лор из Набережных Челнов Раушан осматривает детишек Лисичанска. В городе не хватает детских врачей-специалистов, остались только педиатры
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Жители Лисичанска в очереди за горячей едой у центра выдачи гуманитарной помощи. Волонтеры Татарстана ежедневно раздают около 5 тысяч порций
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Пёс Шарон. Некоторые жители, покидая город, оставили здесь своих питомцев. Сейчас их подкармливают оставшиеся лисичанцы и волонтеры
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Без электричества, без воды, без тепла, но не сломленные
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Разбитый КАМАЗ в полях Луганской республики
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Воронка от разорвавшейся ракеты «Точка У». Взрывной волной свалило вагоны на железной дороге
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Изрешеченная пулями остановка. Кирпичный дом устоял, но остался без окон и крыши
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Разбитый танк ВСУ на въезде в Попасную. Фотограф «Татар-информа» взял с собой побольше кошачьего корма, чтобы немного помочь оставшимся без хозяев кошкам
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Попавший под обстрел храм в Попасной. Колокольня уцелела
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Боец с позывным «Поп» сопровождал наших корреспондентов. Без сопровождения передвигаться опасно
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Уцелевшая мозаика на стенах разбитого храма в Попасной
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Попасная – крупный железнодорожный узел. В мирной жизни это был красивый Дворец культуры железнодорожников
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Скульптуры, попавшие под обстрел во время боев в Попасной
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Центр Попасной, жилые дома. Местных жителей здесь почти не осталось
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В Попасной встретили уроженку Казани!
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
На железнодорожной станции не осталось ни одного целого здания
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Хвост ракеты на железнодорожных путях. Поезда здесь давно не ходят, рельсы покрылись ржавчиной
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Буржуйка – главная помощница в прифронтовых городах: и согреться, и вскипятить воду. Печки привозят в том числе и из Татарстана
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Оборонительный рубеж. Когда линия фронта отодвинется, здесь предстоит работать саперам и тяжелой технике
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Там и тут встречаются брошенные игрушки. Их маленькие хозяева давно эвакуированы
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