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Общество 1 марта 2023 13:40

«Да все нормально у нас…» Как живут в прифронтовых городах ЛНР

23 сентября 2022 года Татарстан взял шефство над Лисичанском. Вместе с волонтерами в феврале в ЛНР отправились корреспондент информационного агентства «Татар-информ» Светлана Белова и фотограф Михаил Захаров.

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«Да все нормально у нас…» Как живут в прифронтовых городах ЛНР
Фото: © Мария Ефремова

Они пообщались с вице-премьером РТ Евгением Варакиным, курирующим восстановление Лисичанска, с медперсоналом местной больницы, которой оказывают помощь врачи Татарстана. А также побывали в едином пункте гуманитарной помощи, уставленном до потолка коробками с продуктами и самыми необходимыми вещами, отправленными в Лисичанск татарстанцами. Посетили корреспонденты и несколько других прифронтовых городов.

На фоне разрушенных домов, попавших под обстрел артиллерии, изрешеченных пулями и осколками стен, течет обычная жизнь. Людей на улицах мало, но можно встретить и детишек, и улыбающихся местных жителей, и доверчиво заглядывающих в глаза собак. «Да всё нормально у нас» – этот ответ на вопрос «Как вы здесь живете?» удивляет и восхищает.

Как мирная жизнь потихоньку возвращается в опаленные боями города Луганской Народной Республики и как Татарстан помогает Лисичанску – об этом рассказывает наш фоторепортаж.

Короткий отдых. Волонтер Мария Ефремова и батальонная кошка Ася

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

БТР, оставленный у стен жилого дома в одном из прифронтовых городов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За водой. Местным жителям 2-3 раза в неделю привозят питьевую воду.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дом в Лисичанске, попавший под обстрел. В уцелевших квартирах продолжают жить люди

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как-то выживаем…» Местный житель везет на велосипеде питьевую воду

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всё, что осталось от когда-то крупного торгового центра

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Баннеры на дорогах ЛНР. Их много – с благодарностью России и о преимуществах жизни в ней

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Остановка у поселка Мирная долина. Ржавеют остатки разбитой техники

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Детская площадка у разбитого обстрелами Дворца культуры в Лисичанске. Детей в городе осталось мало, но площадки обязательно восстановят

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Капитальная постройка сталинских времен не выдержала ударов артиллерии. Дворец культуры Лисичанска

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здание в центре Лисичанска. Девушки стараются и в таких условиях неплохо одеваться

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В мирное время Лисичанск был красивым городом – здесь много крепких домов украшенных лепниной

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здесь живёт Память! Вечный огонь горит у мемориала в Лисичанске

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Некоторые дома сильно повреждены пожарами, вспыхнувшими после обстрелов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Евгений Варакин – заместитель премьер-министра Татарстана. Сейчас он курирует все вопросы помощи Лисичанску от республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Буду здесь столько, сколько нужно!» Лор из Набережных Челнов Раушан осматривает детишек Лисичанска. В городе не хватает детских врачей-специалистов, остались только педиатры

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жители Лисичанска в очереди за горячей едой у центра выдачи гуманитарной помощи. Волонтеры Татарстана ежедневно раздают около 5 тысяч порций

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пёс Шарон. Некоторые жители, покидая город, оставили здесь своих питомцев. Сейчас их подкармливают оставшиеся лисичанцы и волонтеры

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Без электричества, без воды, без тепла, но не сломленные

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Разбитый КАМАЗ в полях Луганской республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Воронка от разорвавшейся ракеты «Точка У». Взрывной волной свалило вагоны на железной дороге

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Изрешеченная пулями остановка. Кирпичный дом устоял, но остался без окон и крыши

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Разбитый танк ВСУ на въезде в Попасную. Фотограф «Татар-информа» взял с собой побольше кошачьего корма, чтобы немного помочь оставшимся без хозяев кошкам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Попавший под обстрел храм в Попасной. Колокольня уцелела

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Боец с позывным «Поп» сопровождал наших корреспондентов. Без сопровождения передвигаться опасно

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уцелевшая мозаика на стенах разбитого храма в Попасной

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Попасная – крупный железнодорожный узел. В мирной жизни это был красивый Дворец культуры железнодорожников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Скульптуры, попавшие под обстрел во время боев в Попасной

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Центр Попасной, жилые дома. Местных жителей здесь почти не осталось

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Попасной встретили уроженку Казани!

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На железнодорожной станции не осталось ни одного целого здания

Фото: ©

Хвост ракеты на железнодорожных путях. Поезда здесь давно не ходят, рельсы покрылись ржавчиной

Фото: ©

Буржуйка – главная помощница в прифронтовых городах: и согреться, и вскипятить воду. Печки привозят в том числе и из Татарстана

Фото: ©

Оборонительный рубеж. Когда линия фронта отодвинется, здесь предстоит работать саперам и тяжелой технике

Фото: ©

Там и тут встречаются брошенные игрушки. Их маленькие хозяева давно эвакуированы

Фото: ©

#спецоперация на Украине #Лисичанск #ЛНР #Донбасс
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