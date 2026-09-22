«Да просто бесят»: 64% автолюбителей Татарстана раздражают ночные гонщики

64% автолюбителей Татарстана заявили, что их раздражают ночные гонщики. Об этом свидетельствуют данные опроса автомобильного портала Дром, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Еще 20% респондентов относятся к ночным гонщикам снисходительно, 10% признались, что сами занимаются стритрейсингом. Еще 6% опрошенных живут в районах, где по ночам не гоняют.

Чаще всего ночные гонщики раздражают жителей Ростовской области – об этом заявили 74% участников опроса. В Крыму показатель составил 73%, в Пермском крае – 71%.

Наиболее терпимо к ночным нарушителям скорости относятся жители Хакасии – 22%. В Татарстане, Челябинской области и Якутии таких респондентов по 20%.

Больше всего участников, которые сообщили, что живут в районах без ночных гонок и шума моторов, оказалось на Сахалине – 21%, в Бурятии – 20%, Амурской области – 19%.

Среди участников опроса, назвавших себя стритрейсерами, больше всего оказалось жителей Москвы – 13%. В Омской и Челябинской областях, а также Алтайском крае этот показатель составил 11%, в Якутии – 10%.

В комментариях пользователи Дрома чаще всего жаловались на шумную мототехнику. Почти 900 человек поддержали комментарий: «Особенно на "орущих" мотоциклах».

Другой участник опроса рассказал о питбайках: «Раздражают малолетки на орущих питбайках. Одно время помогали ГИБДД их ловить. Сейчас, когда родителей стали привлекать к уголовной статье, их меньше стало».

Еще один пользователь написал: «Заполонили все эти Эндуро! Кто вообще придумал эту моду гонять на них в городе, да еще и ночами?».

Некоторые автолюбители сравнивали шумные автомобили с электромобилями. «Люблю, когда летит "свестоперделка" и потом ее обгоняет электричка. Тихо и бескомпромиссно», – отметил один из участников обсуждения.

Всероссийский опрос проводился с 7 по 14 сентября 2026 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняли участие более 10 тыс. человек.