«Да пребудет с нами связь!»: в КидСпейс дети смогут поработать в салоне связи МТС

Что такое связь? Как устроен интернет? Кто это придумал? Откуда приходит сигнал, кто его принимает и что его может заменить?

Об этом и о многом другом узнают дети в КидСпейс. И без профессионалов компании МТС было бы сложно рассказать о связи детям максимально понятно и весело. В этом и есть смысл компании МТС — внешняя простота и внутренняя глубина. Яйцо — всем известное лого МТС как раз про это.

Уже два года в Детском городе «КидСпейс» юные жители могут поработать в салоне связи МТС. Любой может примерить на себя профессию инженера-монтажника, разобраться, как устроена сотовая связь, починить базовую станцию, узнать технологию дополненной реальности и даже сделать селфи с виртуальным космонавтом!

Традиционно 7 мая в 14:00 в КидСпейс состоится детский большой праздник в честь Дня радио и связи!

Приходите! Подарите ребенку праздник!

Партнерский материал.