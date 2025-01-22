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Общество 22 января 2025 17:05

ЦЗН РТ проведет ярмарки вакансий и Дни работодателя для участников СВО

Ярмарка вакансий «Работа для СВОих» для участников СВО и членов их семей прошла в Заинском районе Татарстана. Аналогичные мероприятия в этом году пройдут во всех крупных районах республики, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В прошлом году по республике были организованы 24 специализированные ярмарки для участников СВО. В этом году 21 февраля ярмарки для участников СВО планируется провести в 11 крупных городах республики. Также запланировано проведение Дня работодателя для участников СВО в районах», - рассказали в пресс-службе.

Участниками мероприятия в Заинске стали руководитель исполкома муниципального района по социальным вопросам Светлана Ревина, помощник социального куратора государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Зиннурова, представители шести предприятий и организаций, которые представили свои вакансии.

Гости ярмарки получили профессиональные советы по составлению резюме, подготовке к собеседованию и другим аспектам поиска работы.

#ярмарка вакансий #трудоустройство #работа #занятость
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