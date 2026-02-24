ЦЗН РТ назвал востребованные специальности на рынке труда Татарстана

В настоящее время на рынке труда Татарстана зарегистрировано более 3,6 тысяч безработных. Средний период нахождения на учете в таком статусе составляет 3,3 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В структуре вакансий преобладают рабочие специальности – 79% и еще 21% составляют вакансии для служащих. Наиболее востребованы специалисты на обрабатывающих производствах – аппаратчики, инженеры, станочники, операторы станков, слесари, электро– и газосварщики, токари, наладчики фрезеровщики, электромонтеры, швеи», – рассказали в пресс-службе.

В строительстве нужны инженеры, изолировщики, арматурщики, бетонщики, монтажники, каменщики, комплектовщики, электро– и газосварщики. На транспорте нужны водители автомобилей и электрики. В научно-технической сфере востребованы инженеры. В здравоохранении и соцобслуживании – врачи, медсестры, фельдшеры, соцработники, санитары, няни, массажисты. В сфере образования требуются педагоги, преподаватели, воспитатели, повара. Также нужны повара и кухонные работники в гостиницах и в сфере общепита.