news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 23 апреля 2026 12:08

ЦЗН РТ: «Большинство безработных в Казани уволились по собственному желанию»

Читайте нас в
Телеграм

По данным на начало апреля, в Казани зарегистрировано более 1,4 тысячи безработных. Среди людей, находящихся в поиске работы, преобладают женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В структурном составе безработных преобладают женщины (68,3%), доля молодежи в возрасте 16-29 лет – 8,5%. Доля безработных, потерявших работу в результате ликвидации организации или сокращения штата, – 9%, уволившихся по собственном желанию – 63%», – рассказали в пресс-службе.

Высшее образование имеют 63% безработных, среднее профессиональное – 26%, среднее общее – 8%. Средний период нахождения на учете в качестве безработных граждан в Казани составляет 3,4 месяца.

#центр занятости населения #рынок труда #безработные в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

22 апреля 2026
На Казанке появится новый район — с небоскребом, набережной и яхтенной мариной

На Казанке появится новый район — с небоскребом, набережной и яхтенной мариной

22 апреля 2026
Новости партнеров