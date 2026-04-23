ЦЗН РТ: «Большинство безработных в Казани уволились по собственному желанию»

По данным на начало апреля, в Казани зарегистрировано более 1,4 тысячи безработных. Среди людей, находящихся в поиске работы, преобладают женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В структурном составе безработных преобладают женщины (68,3%), доля молодежи в возрасте 16-29 лет – 8,5%. Доля безработных, потерявших работу в результате ликвидации организации или сокращения штата, – 9%, уволившихся по собственном желанию – 63%», – рассказали в пресс-службе.

Высшее образование имеют 63% безработных, среднее профессиональное – 26%, среднее общее – 8%. Средний период нахождения на учете в качестве безработных граждан в Казани составляет 3,4 месяца.