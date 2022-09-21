Цзиньпин поручил ВС Китая сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях

Народно-освободительная армия Китая «должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях». Об этом председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин сказал участникам семинара по нацобороне и военной реформе, которое прошло в Пекине, передает РИА Новости.

В 2015 году китайские власти объявили о намерении реформировать ВС страны для повышения их эффективности. Си Цзиньпин поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы. По его словам, должна появиться ультрасовременная армия, которая при необходимости способна дать отпор любому неприятелю.

В НОАК в рамках реформы появились ракетные войска стратегического назначения, которые сейчас наряду с сухопутными, военно-морскими, военно-воздушными силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.