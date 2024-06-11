Цыган украл Татарина у смерти: как бойцы разных вер и национальностей сражаются бок о бок

Бойцы всех национальностей и религий сражаются за Родину в зоне специальной военной операции. Солдатское мужество, отвага и взаимовыручка бывают сильнее смерти – это доказали бойцы, которые родом из Сибири, с позывными Татарин и Цыган, сообщает «Комсомольская правда».

Танкист Тимур Авхадеев с позывным Татарин пришел на СВО добровольцем. Он просто не мог не пойти – пятеро его дедов защищали Родину в Великую Отечественную войну.

Однажды танк, в котором находился Татарин, подбили враги – танк начал гореть, а экипаж задыхаться. Бойцы понимали, что попросту могут не дождаться подкрепления. Поэтому весь экипаж принял решение выбираться из горящей машины. Враги стреляли по беззащитным практически в упор. У Тимура оказались перебиты ноги, в ушах гудело после контузии, боец не понимал, где находится.

От резкого толчка Тимур немного пришел в себя, кто-то сильной рукой толкал его тело вперед, пытаясь убрать из-под огня. Дойдя до укрытия, Татарин смог разглядеть спасителя – раненый боец группы подкрепления, несмотря на вражескую атаку, не бросил боевого товарища.

«Ты кто такой?» – спросил Татарин.

«Я – Цыган», – ответил спаситель.

Во время знакомства бойцы узнали, что они оба из города Минусинск под Красноярском. Практически соседи, а встретились лишь на СВО.

Позже бойцы увиделись в родном городе. «Цыган украл Татарина у смерти», – шутили они при встрече. На этой дружеской ноте они разъехались: Татарин – долечиваться в госпиталь, а Цыган снова на передовую.