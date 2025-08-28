«Чья-то игра не устраивала». Карпин объяснил поражение «Динамо» от «Крыльев Советов»

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после поражения от «Крыльев Советов» в матче 3 тура Группы B Кубка России (0:0, 4:5 (пен.)) назвал причины неудачного исхода матча.

«Мы оказывали давление, создавали моменты, но не смогли реализовать их. Были незапланированные замены по разным причинам. Кто‑то просто устал, чья‑то игра не устраивала», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Московский клуб идет на третьем месте после трех игр, набрав четыре очка. Лидируют в группе B «Краснодар» и «Крылья Советов», набравшие по 6 очков.

В РПЛ «Динамо» располагается на седьмом месте, набрав 8 очков после шести туров.