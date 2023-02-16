ЧВК «Вагнер»: Потери Украины в Соледаре в 7 раз превысили российские

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери при обороне Соледара в ДНР, заявил боец частной военной компании «Вагнер», герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос», командовавший штурмом. По его данным, потери ВСУ в семь раз превышают российские.

«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — сказал военный РИА Новости, не уточнив точные цифры по количеству погибших.

Напомним, ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что Елизаров, выпускник Рязанского десантного училища, командовал штурмом Соледара и «взял его без жевания соплей за две недели».

По данным Минобороны РФ, освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. В военном ведомстве подчеркнули, что это важное событие для развития наступления российских войск, а также для блокировки путей снабжения ВСУ в Артемовске.