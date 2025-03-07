Цветы и поздравления: в Новошешминске поздравили автоледи с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Новошешминске состоялась необычная акция, которая стала приятным сюрпризом для женщин-водителей.

Глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов и сотрудники ГИБДД поздравили автоледи прямо на дорогах. Вместо стандартной проверки документов женщин ждали цветы, теплые пожелания и искренние поздравления.

Однако акция была посвящена не только празднику. Инспекторы напомнили женщинам-водителям о важности соблюдения ПДД и ответственности за безопасность на дорогах.

«Такой душевный сюрприз! Спасибо за праздник и заботу!» – делились впечатлениями участницы.

Женщины-водители пообещали быть внимательными за рулем и поддерживать атмосферу уважения на дорогах. А искренние улыбки и радостные эмоции сделали этот день по-настоящему особенным, заметили в пресс-службе муниципалитета.