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Общество 7 марта 2025 10:33

Цветы и поздравления: в Новошешминске поздравили автоледи с 8 Марта

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Цветы и поздравления: в Новошешминске поздравили автоледи с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Новошешминске состоялась необычная акция, которая стала приятным сюрпризом для женщин-водителей.

Глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов и сотрудники ГИБДД поздравили автоледи прямо на дорогах. Вместо стандартной проверки документов женщин ждали цветы, теплые пожелания и искренние поздравления.

Однако акция была посвящена не только празднику. Инспекторы напомнили женщинам-водителям о важности соблюдения ПДД и ответственности за безопасность на дорогах.

«Такой душевный сюрприз! Спасибо за праздник и заботу!» – делились впечатлениями участницы.

Женщины-водители пообещали быть внимательными за рулем и поддерживать атмосферу уважения на дорогах. А искренние улыбки и радостные эмоции сделали этот день по-настоящему особенным, заметили в пресс-службе муниципалитета.

Фото, видео: пресс-служба Новошешминского района РТ.

#международный женский день
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