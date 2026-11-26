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Родителям не стоит дарить школьным учителям на Новый год подарки дороже 3 тыс. рублей. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

По его словам, статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить подарки педагогам, за исключением обычных презентов стоимостью не более 3 тыс. рублей. К таким подаркам обычно относят цветы, конфеты, чайные и кофейные наборы.

Юрист также предупредил, что значение имеет не только стоимость подарка, но и цель, с которой его преподносят. Если родители рассчитывают таким образом повлиять на оценки ребенка или отношение учителя к его поведению, подарок могут расценить как незаконное вознаграждение или взятку.

Соловьев посоветовал не выбирать слишком дорогие и сложные презенты. По его мнению, в качестве знака внимания подойдут новогодние сувениры, например елочные игрушки.