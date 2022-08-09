news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
9 августа 2022  16:30
Наталья Рыбакова

«Цветут водоемы, дышим грязным воздухом»: профессор КФУ предупредил о последствиях жары

news_top_970_100

Аномальная жара может задержаться в Татарстане и привести к негативным последствиям. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Атмосферу очищают дожди и сильный ветер — ни того, ни другого сейчас нет. В антициклонах слабый ветер, его практически нет. Это приводит к тому, что все загрязнения в атмосферном воздухе, особенно в больших городах с развитой промышленностью и избытком автотранспорта, не развеиваются, а оседают», – пояснил он.

Переведенцев отметил, что этим летом из-за жары водоемы раньше срока покрылись водорослями. Казанка и Волга уже зеленые, и в них некомфортно купаться. Кроме того, недобор влаги угнетает растения и может негативно сказаться на будущем урожае.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100