«Цветут водоемы, дышим грязным воздухом»: профессор КФУ предупредил о последствиях жары

Аномальная жара может задержаться в Татарстане и привести к негативным последствиям. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Атмосферу очищают дожди и сильный ветер — ни того, ни другого сейчас нет. В антициклонах слабый ветер, его практически нет. Это приводит к тому, что все загрязнения в атмосферном воздухе, особенно в больших городах с развитой промышленностью и избытком автотранспорта, не развеиваются, а оседают», – пояснил он.

Переведенцев отметил, что этим летом из-за жары водоемы раньше срока покрылись водорослями. Казанка и Волга уже зеленые, и в них некомфортно купаться. Кроме того, недобор влаги угнетает растения и может негативно сказаться на будущем урожае.