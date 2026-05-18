Площадь цветочного оформления Казани в этом году выросла втрое – до 22 тыс. кв. метров

Площадь цветочного оформления Казани в этом году составит более 22 тыс. квадратных метров, что втрое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайдуллин на деловом понедельнике.

«Обеспечить такие объемы позволяет увеличившиеся площади нового тепличного хозяйства МУП «Горводзеленхоза». В этом сезоне все оформление Казани будет состоять из первого урожая саженцев новой теплицы», – рассказал он.

Шайдуллин добавил, что на оформление в этом году выделено 177 миллионов рублей. Это кратно больше, чем в прошлые годы, и связано как с задачей повышения качества туристической привлекательности города, так и с подготовкой к проведению в Казани мероприятий международного уровня.