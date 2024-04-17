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Цветочное оформление Казани и уход за ним обойдутся в 31 млн рублей
Цветочно-ландшафтное оформление Казани в 2024 году обойдется в более чем 31 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит разработать эскизы оформления города, в том числе кашпо, вазонов и цветников, а также закупить рассаду, соответствующую всем необходимым требованиям. Для разбивки цветников используется рассада бегонии, сальвии, тагетиса, цинерарии, петунии, табака, алиссума и других растений разных цветов.
Готовые объекты будут сданы заказчику в стадии цветения и бутонизации — не менее 95% от всех посаженных растений. Также подрядчик возьмет на себя их содержание — подкормку, полив, прополку, рыхление, очистку, работу системы автополива. Не должно происходить усыхания и подмерзания цветников.
Если растения погибли из-за погоды, по вине людей или животных, на их месте в течение трех дней должны быть высажены новые цветы.
Срок выполнения контракта — до 31 декабря 2024 года. Средства выделены из бюджета Казани.
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