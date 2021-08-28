Цветочники Казани приступили к озеленению грота в доме Ушковой

Фото: Владимир Васильев

В саде-гроте особняка Ушковой в Казани начались работы по активному озеленению пространства. Ведут их неравнодушные представители цветоводческого сообщества города.

Фото: © Владимир Васильев

Дом Ушковой находится в предреставрационном состоянии, и пока реконструкция не началась, он должен жить и быть востребованным – таково мнение выразил заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, который отвечает за исторический облик особняка.

Фото: © Владимир Васильев

«Эта часть дома, его зеленое сердце, – лицевая, и она видна всем, поэтому есть желание, чтобы здесь все цвело, чтобы была какая-то загадочность, чтобы дом создавал тайну, мы и подсветку сделаем красивую для этой зелени», – поделился Хайруллин.

Помещение грота стилизовано под пещеру. С потолка свисают сталактиты, стены облицованы как из ракушечника, так и напоминающих его заменителей. Интерьер украшают растения, раньше их было около 200 видов, в середине зала стояла пальма. Большой аквариум, камни, фонтанчик в виде рыбы – все это располагает к вдохновению и душевному отдыху.

Фото: © Владимир Васильев

Сейчас особняк на стадии подготовки к реставрационным работам. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время визита обозначил свое видение будущего дома – ему возвращается исторический облик вместе с коммерческими объектами, которые изначально закладывались: кафе, книжная лавка. В новом воплощении дом Ушковой должен нести и выставочно-просветительские функции, которые были у него в последние 100 лет.

Фото: © Владимир Васильев

Здесь предстоит большой объем работы, поэтому сроки реставрации пока не определены. Сейчас ведется подготовка ее концепции, в ней участвуют Институт развития городов РТ, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, Эдуард Хайруллин, которому Президент Татарстана поручил курировать вопросы возвращения дому исторического облика, ведущие архитектурно-реставрационные и дизайнерские студии страны из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы не знаем, что здесь будет через полгода, через год, но важно, чтобы дом жил сегодня, чтобы он чувствовал, что его любят, о нем заботятся. Мы понимаем, что помимо отвлеченных исследований для дома важна прикладная наша сила: руки, интеллект, тогда он живет, когда люди уходят – он умирает, а нам важно, чтобы до реставрации дом жил и цвел», – сказал Хайруллин.

Фото: © Владимир Васильев

Дом Зинаиды Ушковой находится в Казани на улице Кремлевская, 33 и является одним из излюбленных для туристов мест. Посетители отмечают сохранившийся исторический облик, интерьер и отделку. Дом Ушковой был реконструирован из трех домов, которые располагались на Воскресенской (ныне Кремлёвской) улице. Проект принадлежал казанскому архитектору Карлу Мюфке. Работы проводились в 1904-1908 годах (из иных источников – в 1903-1907 годах).