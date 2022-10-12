Цветной асфальт и гудронатор: что показали Песошину на выставке «Дорога-2022»
Битум для М12, на котором не образуется колея, 4-полосный асфальтоукладчик и многое другое представили на выставке «Дорога-2022», открывшейся на «Казань Экспо». Технику и материалы разместили на четырех площадках, в том числе под открытым небом. Чем дорожники удивляли Премьер-министра РТ Алексея Песошина – в материале «Татар-информа».
На выставке можно рассмотреть каждый участок трассы М12
«Без автодорог и автотранспорта невозможно представить современную жизнь. От качества и безопасности дорог напрямую зависит развитие отраслей экономики государства. Качественные и безопасные дороги являются гарантом экономической стабильности», — заявил глава Правительства Татарстана Алексей Песошин, открывая выставку.
В первом павильоне расположилась экспозиция, полностью посвященная строительству скоростной федеральной трассы М12. Любой желающий может переместиться практически на любой участок этой трассы благодаря масштабной интерактивной панели в центре зала или же пообщаться с представителями подрядных организаций.
Во втором павильоне гости могут ознакомиться с новейшими разработками в области дорожного покрытия, техники и металлоконструкций, применяемыми при возведении мостов.
«Одна из новинок – цветной защитный состав, необходимый, чтобы выделять зоны повышенной опасности, например велодорожки. Благодаря покрытию повышается внимательность участников движения, а так как состав защитный, то дорога будет служить дольше», – рассказал руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Газпром нефти» Антон Горбатовский.
Технику представили 40 отечественных и зарубежных производителей
В павильоне №3 представлены свыше 50 образцов дорожной техники отечественного производства. На этой площадке можно увидеть сразу 40 различных производителей, как отечественных, так и зарубежных. Представлены гудронаторы, погрузчики, заливщики швов, ресайклеры, экскаваторы и другая техника, например модульная кабина для трамваев «Витязь», «Львенок» и «Богатырь». В случае серьезного ДТП кабина водителя может быть заменена целиком, что значительно ускоряет процесс ремонта трамвайного вагона.
«Мы первыми в России создали 13-метровую плиту для асфальтоукладчика, благодаря которой он может одновременно уложить сразу четыре полосы на дороге», – поделился главный специалист отдела дорожно-строительной техники компании ГКМП Александр Веретенников.
Кроме того, в третьем павильоне расположились производители дорожного покрытия, знаков и освещения, а также металлоконструкций, оборудования для проверки качества компонентов для асфальта и спецтехники для поддержания дорог в чистоте и целостности.
«Мы производим добавку в битум для повышения его прочности и долговечности. Так, при использовании этих добавок на дорогах перестает образовываться колея. Эта технология начинает использоваться при строительстве М12, и строители очень довольны эффектом», – рассказала одна из участниц.
На форуме обсудят 5-летний план дорожно-строительных работ
На парковке перед выставочным центром можно увидеть модели различной дорожно-строительной техники – от крупных перевозчиков и тракторов до мобильных лабораторий для проверки качества дорожного покрытия.
Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов отметил, что в рамках выставки будут проведены множество совещаний и обсуждений по актуальным проблемам строительства дорог в России.
«В первую очередь это будут обсуждения пятилетнего плана дорожно-строительных работ в целом по РФ и в Татарстане. То есть переходим к планомерной работе, которая позволит нам готовить ресурсы, фронт работ и хорошие, качественные проекты», – сказал на открытии министр.
«Без развития сети автодорог невозможна реализация приоритетных национальных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем. Наша общая задача заключается в том, чтобы с каждым годом дороги становились качественнее и безопаснее. И решать эти задачи нужно на всех стадиях, от проектирования до эксплуатации», — подчеркнул Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Международная выставка «Дорога-2022» будет принимать гостей до 14 октября этого года включительно.