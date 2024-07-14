«Цвети, священная земля моя…»: гимну Татарстана исполняется 31 год

14 июля 1993 года народные депутаты Верховного Совета Татарстана утвердили Государственный гимн РТ. Мелодию к нему написал известный татарский композитор Рустем Яхин.

Писать гимн республики начали в 1993-м по поручению Президента РТ Минтимера Шаймиева. При этом ранее уже утверждали Госфлаг республики (29 ноября 1991 г.) и Государственный герб Татарстана (7 февраля 1992г.). Для работы над гимном при Верховном Совете создали специальную комиссию, которую возглавил известный татарский поэт, депутат ВС РТ Ренат Харисов. В работе комиссии также участвовали ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин, педагог-виолончелист Авзал Хайрутдинов, народная артистка России и Татарстана Зулейха Хисматуллина и многие другие деятели искусств. Позже объявили конкурс на лучшую музыку гимна. Члены комиссии рассматривали и нотные, и магнитные записи. Среди предложенных произведений было немало уже известных. Одно из них - «Марш Советской Армии» Салиха Сайдашева, пишет «Татарстан-24».

Как позднее доложил Харисов на XIV сессии Верховного Совета, в общей сложности было прослушано свыше 30 проектов гимна в исполнении фортепиано и три раза организовывали прослушивание проектов гимна в исполнении симфонического оркестра. Причем 20 мая 1993-го в исполнении симфонического оркестра народным депутатам было предложено пять сочинений. Среди них: произведения Салиха Сайдашева, Масгута Латыпова, Гали Ильясова, Фарида Яруллина и Рустема Яхина.

«На совместном заседании комиссии 21 июня 1993 г. мне поручили предложить Верховному Совету два проекта гимна: песню Рустема Яхина «Туган ягым» и татарскую народную песню «Тафтиляу» в том варианте, как она трактована Фаридом Яруллиным в балете «Шурале», - сказал Харисов.

Отметим, что заседание сессии Верховного Совета в тот день прошло в актовом зале Казанской консерватории. Все варианты гимна, которые там представили, исполнил симфонический оркестр Госфилармонии РТ под управлением Анатолия Шутикова. По итогу абсолютным большинством народные избранники утвердили госсимвол РТ в музыкальной редакции Рустема Яхина.

Ко второму акту этой музыкальной истории вернулись только через 20 лет, когда Казань готовили к проведению XXVII Всемирной универсиады. Именно тогда решили «озвучить» всем уже привычную мелодию Госгимна республики. Зимой 2011-го Президиум Госсовета РТ решил снова провести творческий конкурс на лучший проект текста гимна. И вновь организовали спецкомиссию, куда вошли видные общественные деятели, поэты, музыканты, журналисты и исполнители. Возглавила комиссию вице-спикер республиканского парламента, председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова. Среди жюри также оказались писатель Ахат Мушинский, поэт Ильфак Ибрагимов, доктор филологических наук Людмила Воронова, депутаты Госсовета Шакир Ягудин и Валентина Липужина.

За 6 месяцев 2012 года на конкурс прислали свыше 200 проектов со всего Татарстана и других регионов России. На первом этапе отбор был анонимным - авторы отправляли свои стихи под кодовыми именами. По итогам отбора выбрали примерно 20 работ на татарском и русском языках. Но, в итоге, во второй тур конкурса вышел проект, который изначально имел прямое отношение к мелодии Яхина. Дело в том, что «Туган ягым» композитор написал еще в 1970 г. к 50-летию ТАССР в соавторстве с поэтом Рамазаном Байтимеровым. Текст на татарском языке был прислан дочерью поэта - Гульшат Кушилкова. Он пришел на конкурс под кодовым названием «Батыр». Но члены комиссии посчитали, что словам песни не хватает особой торжественности, которая свойствена гимнам. В итоге поэт Гарай Рахим при участии депутатов Госсовета Разиля Валеева и Роберта Минуллина, а также доктора филологических наук Фоата Галимуллина переработали первичный вариант текста.

Потом текст перевели на русский язык. Переводом занимались поэты-переводчики Николай Алешков, Николай Беляев, Борис Вайнер, Наиля Ахунова, Алена Каримова, Филипп Пираев. В итоге Комиссия отобрала перевод Пираева. Голосом гимна стала народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина. Новую партитуру для симфонического оркестра и для духового оркестра выполнил композитор Борис Трубин, хоровую партитуру и партитуру для детского хора создал заслуженный деятель искусств России и Татарстана Владислав Лукоянов.

21 февраля 2013 года в концертном зале им. Салиха Сайдашева Госгимн Татарстана впервые исполнили публично со словами в присутствии Президента республики (ныне – Раис РТ) Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева, премьер-министра республики Ильдара Халикова и всего корпуса депутатов парламента РТ. Гимн исполнили под звуки Госсимфонического оркестра Татарстана под управлением Заслуженного артиста РФ Александра Сладковского, хора Госакадемического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля под управлением Заслуженного деятеля искусств РТ Любови Дрезниной.

«Задача была поставлена сделать гимн законченным, со словами на двух государственных языках. За этим стоит труд большого числа специалистов, любящих свою республику», - поделился позднее спикер парламента Фарид Мухаметшин.

Светлана Харитонова позже вспоминала про то, как Яхин работал над «Туган ягым». По ее словам, мелодию гимна он написал в своем саду на берегу Казанки.

«Рамазан Байтимеров, прочитав стихотворение, вдохновившись красотой окрестностей, написал романс «Родной край». Вид на природу, открывающийся из этого сада, поражает воображение. Было бы здорово, если бы место, где жил композитор, можно было облагородить», - говорила она.

Когда сам Яхин узнал о том, что его мелодию романса «Туган ягым» выбрали гимном Татарстана, он почувствовал неловкость.

«Если бы знал, что это будет гимн, я бы написал эту мелодию еще лучше!» - цитирует Яхина Харитонова.

Рустем Яхин умер 23 ноября 1993 года, спустя четыре месяца после признания его мелодии госсимволом РТ.