«Цветения и процветания!»: девушка-застройщица о создании сада в средней полосе

Ландыш Шарифуллина рассказывает о благоустройстве загородной частной территории

Прежде чем заняться строительством частного дома, важно вложить усилия в разработку ландшафтного дизайна. Подумать заранее о расположении садовых элементов, газонов, аллей, учесть особенности рельефа и климата – это позволит создать гармоничное и функциональное пространство. Каждый элемент, от деревьев до цветочных клумб, должен быть продуман с учетом эстетики и практичности.

Какие растения посадить?

При этом для многих сад – это еще и возможность выразить свою индивидуальность и вкус. Растения выступают в этом процессе ключевыми игроками, так что их выбор имеет решающее значение. В нашем климате вполне могут процветать (в прямом и переносном смысле этого слова) самые разные растения, и подбор их будет зависеть от особенностей почвы на участке, влажности и уровня освещенности.

Какие именно культуры я бы посоветовала?

Для создания в саду гармоничного ансамбля с правильным перепадом высот и текстур незаменимы декоративные деревья и кустарники. Для нашей полосы это клены, магнолии, рододендроны, лавровишни, можжевельники. Они, с одной стороны, придают яркие краски пейзажу, с другой, служат укрытием для птиц.

Многолетние цветы и травы, как и следует из их названия, будут радовать вас своим появлением каждый год. Чтобы сад был разнообразным по текстуре, в нем можно выращивать такие многолетние цветы, как ирисы, пионы, лилейники, астильбы, хосты. А травы – лаванда, тимьян и розмарин – добавят ему аромата и уюта.

Наше лето склонно к засушливости, и если вам по какой-то причине трудно обеспечить регулярный полив растений, стоит присмотреться к камнеломке, седуму, лаватере и эхинацее. Это идеальный выбор для участков с низкой влажностью.

Каких ошибок следует избегать

Есть несколько ключевых требований к растительной концепции участка. Первое из них состоит, конечно, в соответствии растений климатической зоне. «Ландшафтники» им зачастую пренебрегают. Например, все сажают тую, несмотря на то что в нашем климате она живет плохо. Почему сажают? Потому что это очень дешевый посадочный материал. И вроде как хвойное растение, то есть будет радовать глаз и зимой, а сосна дорогая или не растет.

Второе правило – совместимость растений по инсоляции и норме полива. Также надо понимать, что есть растения-агрессоры, инвазивные культуры, которые убивают флору вокруг себя. Классический пример – клен ясенелистный, которого очень много в наших городах как раз потому, что он приживается где угодно и очень быстро разрастается.

Ну и, конечно, нельзя допускать таких грубых ошибок, как высаживание у детской площадки колючих, аллергенных или ядовитых растений.

Советы по посадке и уходу

Важное условие процветания растений заключается в их правильной посадке. Вот несколько советов, которые помогут вам обеспечить здоровый рост и красоту вашего сада.

Перед посадкой уделите внимание подготовке почвы, а именно хорошо ее удобрите и обеспечьте хорошей дренажной системой для лучшего укоренения растений. После посадки следите за регулярным поливом, особенно в первый сезон, когда растения укореняются. Удобрения, как и своевременная обрезка, понадобятся и в будущем – для поддержания здоровья и формы растений.

Как показывает опыт, не все понимают, что уход за участком требует составления хотя бы небольшого плана основных работ и, конечно, регулярности.

Автополив и система дренажа

Обе эти системы постепенно становятся неотъемлемой частью благоустройства частной территории. Ценность автополива, конечно, в экономии времени и сил, а также в том, что он обеспечивает уход за растениями всегда, в том числе в ваше отсутствие. Современные автоматизированные системы автополива помимо поддержания уровня влажности учитывают потребности каждого вида растений и экономят воду.

Система дренажа, с другой стороны, обеспечивает отвод излишков воды. Это предотвращает затопления, размыв почвы, разрушение инфраструктуры сада и, что не менее важно, способствует сохранению фундамента дома. Все это весьма актуально в нашем климате, где случаются паводки весной, обильные ливни летом и затяжные дожди осенью. Тем не менее дренаж – тот аспект, который часто упускается при благоустройстве.

В общем, если избежать распространенных ошибок – таких, как высаживание «неправильных» растений, отсутствие дренажной системы, недостаточное обслуживание сада, вполне можно создать функциональное, красивое и удобное пространство без дополнительных проблем и затрат. С этим справится даже новичок.

Но если вы хотите сразу безупречного результата, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Ландшафтный дизайнер не только сделает так, чтобы внешний вид дома сочетался с окружающей средой, но и посоветует много полезного – как эксперт и в выборе растений, и в использовании доступного пространства, и в экономии ресурсов (воды, энергии, материалов), и в оптимизации соответствующего бюджета.

Тенденции в ландшафтном дизайне, повышающие привлекательность загородного участка

И напоследок – небольшая памятка о современных тенденциях в ландшафтном дизайне, которые способствуют созданию функциональных, красивых и экологичных пространств.

Экологические аспекты

Использование растений, хорошо адаптированных к местному климату и почве и уменьшающих необходимость в интенсивном уходе и поливе.

Экосистемные сады

Создание садов, способствующих биоразнообразию, привлекающих полезных насекомых, птиц и другую фауну и улучшающих экологическое равновесие.

Функциональные зоны

Поддержание больших открытых пространств для отдыха и развлечений, таких как площадки для барбекю, уютные уголки для отдыха и зоны для игр.

Создание уголков для медитации и релаксации, где растения и элементы дизайна способствуют спокойствию и внутреннему покою. Создание уединенных мест, таких как патио или беседки, где можно расслабиться и насладиться покоем.

Создание городских ферм и огородов для выращивания съедобных растений, фруктов, овощей и трав, удовлетворяющих потребности в свежих и органических продуктах.

Современные стили дизайна

Все более популярными становятся открытые пространства, четкие линии и минималистичные элементы, а также использование экологически чистых и устойчивых материалов для создания дорожек, мебели и декоративных элементов.

Фото: © «САДПРОДАКШН», предоставлено Ландыш Шарифуллиной