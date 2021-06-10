Цвета казанского заката: на канале «Новая Тартария» вышел сюжет о доме Сафы Бахтеева

На YouTube-канале «Новая Тартария» вышел выпуск, посвященный дому Сафы Бахтеева, который находится на территории Старо-Татарской слободы. Об истории объекта культурного наследия регионального значения рассказал замруководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Дом начала 20-го века построил удачливый торговец Сафа Бахтеев. В советские годы дом делят на восемь квартир, в 2003 году его расселяют. Через четыре года исторический объект уничтожает пожар, однако в 2016 году его восстанавливает меценат Дамир Исмагилов.

«Что же получилось? Городская усадьба в сердце Старо-Татарской слободы. Воссозданный дом с элементами деревянного модерна и явными чертами национальной архитектуры цвета казанского заката», — отмечает в сюжете Эдуард Хайруллин.

Как рассказала архитектор Гульнара Аскарова, по проекту дом должен был быть синим, однако после того, как они увидели здание на фоне заката, настояли на том, чтобы покрасить его в розовый, так называемый зефирный цвет.

В здании сейчас работают ремесленники, которые шьют национальную одежду и обувь. В видеоролике можно увидеть как прилегающую к дому территорию, так и изучить его планировку изнутри.