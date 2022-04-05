Цвет российской спортивной гимнастики собрался в Казани

Сегодня в казанском Центре гимнастики стартовал женский чемпионат России по спортивной гимнастики. Корреспонденты «Татар-информа» побывали на открытой тренировке и пообщались с игроками и тренерами.

Всего на чемпионат страны заявилось 60 девушек от 25 лет (Любовь Пушкина с Краснодарского края родилась в 1997) и до 18-ти, включая петербуженку, мастера спорта Кристину Казан. Нашу республику во взрослом первенстве представляет 17-летняя мастер спорта Мария Минаева из Зеленодольска.

В юниорском чемпионате выступят 85 девчушек 2007-2009 гг. рождения. Среди них 12-летняя Лена Сенченкова из Набережных Челнов и ее ровесница из Казани Резеда Халикова.

Надо было видеть восторженные глаза девочек, видевших рядом с собой на четырех площадках (бревно, опорный прыжок, перекладина и вольные упражнения) олимпийских чемпионок Токио, заслуженных мастеров спорта Викторию Листунову и Владиславу Уразову, победительницу этапа Кубка мира в Дохе Марию Минаеву. Понятное дело, что уровень этих гимнасток заметно превосходил квалификацию остальных участниц.

Вот как Листунова рассказала о своих эмоциях после отстранения нашей сборной от международных стартов.

«Стараюсь не обращать внимания на сложности и думать о хорошем. Когда приняли решение об отстранении было грустно, обидно. Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация... Приведу в пример этап Кубка мира в Дохе. Мы выходим на финалы и вдруг нам объявляют, что мы можем не выступить. Идешь на старт с такими мыслями, непонятными. Слава богу, нас хоть допустили, я была безумно рада. Но особо комментировать эту историю я не могу, так как я к ней не причастна. Мое дело готовиться, тренироваться и выступать. Будем надеяться, что нас допустят до чемпионата Европы, а это значит сейчас в Казани надо показывать результат».

Вот они и старались по полной программе в ходе двухчасовой тренировки, за которой с трибун наблюдала масса заинтересованных глаз.

В свои полные 16 лет Виктория уже чувствует груз олимпийского золота. «Стали замечать, на соревнованиях, на улице. Конечно же, очень приятно, когда все узнают. Маленькие детишки подходят, спрашивают автограф. В то же время бывает неловко, сложно ощущать себя олимпийской чемпионкой в столь юном возрасте. Может быть, я позже только это осознаю. Нужно не стоять на достигнутом и работать дальше».

Чемпионат страны завершится 10 апреля, когда пройдут финалы в разных видах программы.