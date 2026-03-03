«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с юбилеем председателя правительства России Михаила Мишустина, отметив его вклад в развитие республики. Поздравление он опубликовал в своем канале в MAX.
«Татарстан всегда чувствует Вашу поддержку и заботу – Вы с нами от вопросов развития промышленной сферы до развития спорта! Искренне благодарим Вас!» – написал Раис Татарстана.
Минниханов пожелал Мишустину крепкого здоровья, успехов и новых достижений. В завершение он выразил уверенность в дальнейшем совместном движении вперед.