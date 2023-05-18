«Чувствовать сквозь»: в «Хазинэ» откроется выставка скульптур, которые можно трогать

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, 19 мая в 16.00 откроется выставка «Чувствовать сквозь». На ней будут представлены скульптуры молодых казанских художников, выпускников филиала Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Фишка выставки — к скульптурам, вопреки музейным правилам, можно будет прикасаться.

Проект заявлен как инклюзивный, возможность тактильно ощущать скульптуры предусмотрена ради людей с ограниченными возможностями здоровья — плохо видящих и слепых. Но прикоснуться к музейным экспонатам при желании смогут все посетители.

«Выставка разместится на втором этаже галереи. Ее составляют 28 скульптур, авторами которых стали Зульфия Мухамедьянова, Артур Давыдов, Ксения Зубкова, Тимофей Тюрин, Дамир Закиров и Динара Салимова. Художники без ограничений зрения поделятся своим искусством с помощью тактильного восприятия формы с теми, кто лишен или ограничен в возможности видеть. А посетители с нормальным зрением получат дополнительный канал восприятия экспонатов благодаря возможности ощутить их фактуру, форму, температуру», — отметили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Среди скульптур будут погрудные портреты, фигуры представителей животного мира, бытовые сценки. Прямой контакт посетителей с произведениями искусства — главная задача выставки «Чувствовать сквозь».

Прикоснуться к скульптурам выставки «Чувствовать сквозь» в галерее «Хазинэ» можно будет до 30 августа. До конца рабочего дня галереи с момента открытия вход будет бесплатным, с 20 мая — по билету в музей.