«Чувствовали себя завоевателями мира»: как строили города степные кочевники Средневековья

В чем особенности истории степных народов Евразии, как новые технологии помогут в изучении фактов и почему сложно проводить исследования на эту тему, обсудят на научной конференции с участием ученых из разных стран, которая стартовала сегодня в Академии наук РТ.





В Академии наук РТ стартовала конференция «Археология средневековых городов Степной Евразии»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чем отличались города степных народов от европейских?

Города народов степной Евразии кардинально отличались от европейской модели, которой долгое время были посвящены большинство научных исследований, рассказал директор института истории, археологии, этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин.

«Обычно древние средневековые города изучались на примере Запада: Греция, Рим, Египет, Вавилон и так далее. Наша общая задача сейчас – выработать подходы к изучению городов степных народов. Это важная часть евразийского мира», – сказал ученый.

Среди отличий он назвал гораздо больший размер относительно европейских городов и усадебную систему застройки, которая в те века практически не встречалась в Европе.

«Еще одно отличие – совершенно другое отношение к фортификации. Во многих городах ключевых империй не было фортов, потому что кочевники чувствовали себя завоевателями мира. Такие защитные сооружения им были просто не нужны», – подчеркнул Крадин.

Николай Крадин: «Наша общая задача сейчас – выработать подходы к изучению городов степных народов. Это важная часть евразийского мира» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в степных городах были огромные пустые площади, где обычно располагались юрты или палатки элиты и войска.

«Эти города были важной частью и транзитными пунктами евразийской торговли. Наши китайские коллеги много говорят о концепции нового шелкового пути. Это своего рода повторение той системы, которая существовала в Средневековье», – пояснил ученый.

При этом степень изученности таких городов достаточно мала. Это связано с тем, что города кочевников были немногослойными, и вести раскопки на месте их расположения сложно. К тому же трудностей добавляют огромные пространства степей, добавил он.

Ключевой проблемой в изучении городов степной Евразии остается малое количество ученых, занимающихся этим вопросом. По словам Крадина, одна из крупнейших школ находится в Казани.

Ключевой проблемой в изучении городов степной Евразии остается малое количество ученых, занимающихся этим вопросом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Евразия – это исторический котел, где формировались основы единого культурно-исторического пространства»

Тематика стартовавшей в Казани конференции будет посвящена урбанистическим процессам в городах степной Евразии, пояснил директор института истории имени Марджани Радик Салихов.

«Мы впервые говорим о том, что кочевые народы с древнейших времен имели развитую городскую культуру и сложную историю, которая опиралась на многоконфессиональные и многонациональные традиции. Евразия – это котел, где формировались основы единого культурно-исторического пространства, объединяющего разные государства», – подчеркнул он.

Для Татарстана такие исследования имеют особое значение, так как республика объединяет в себе культурные особенности и западных, и восточных цивилизаций, добавил Салихов.

Радик Салихов: «Мы впервые говорим о том, что кочевые народы с древнейших времен имели развитую городскую культуру и сложную историю» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Города кочевников не подходят под классические определения урабнизации»

Долгое время считалось, что у кочевых народов не было городов, но это не так. Их система просто не подходит под классические урбанистические определения, рассказал «Татар-информу» представитель Академии наук Монголии Ганбат Нямдагийн.

«Кочевые города и поселения нельзя оценивать с точки зрения европейских ученых. Они ни к каким принятым рамкам не подходят. До недавнего времени считалось, что у кочевников нет городов, но это ошибка. Мы именно об этом и пишем в наших исследованиях», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, процессы урбанизации кочевнических народов начались в конце бронзового века и начале железного и продолжались до XX века. На конференции в Казани Нямдагийн впервые представил книгу об археологических памятниках уйгурского каганата Монголии, где описаны особенности городов степной Евразии.

Ганбат Нямдагийн: «Кочевые города и поселения нельзя оценивать с точки зрения европейских ученых. Они ни в какие принятые рамки не подходят» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Новые технологии могут изменить представление о привычных фактах»

В изучении такого сложного явления, как города степной Евразии, помогут новые технологии. О них в своем выступлении рассказал Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«На современном этапе актуальность этих исследований возрастает. Это связано с тем, что многие исторические памятники находились в тени. Сегодня они раскрывают свои тайны благодаря применению междисциплинарных методов. Археология, антропология, генетика, геоинформационные технологии и естественно-научные подходы позволяют нам глубже понять, как кочевые империи создавали и развивали свои городские центры, как эти города функционировали и какую роль играли в глобальных процессах», – заявил он.

Особую роль в изучении средневековых городов Рифкат Минниханов отвел палеогенетике. Это изучение частиц ДНК, извлеченных из древних образцов, в том числе мертвых организмов.

В изучении такого сложного явления, как города степной Евразии, помогут новые технологии, считает Рифкат Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Меня спрашивали, изменят ли что-то новые технологии. Палеогенетика точно изменит. Мы можем получить новые представления об уже существующих фактах», – улыбнулся президент Академии наук РТ.

Важную роль сыграет и искусственный интеллект, который позволит быстрее обрабатывать данные и повышать точность исследований. Кроме того, с его помощью можно автоматически классифицировать археологические находки, добавил Минниханов.

«Отмечу и 3D-сканирование, которое позволит проводить исследования с помощью дронов. Мы такую работу уже начали. Также важно создавать цифровые двойники артефактов для виртуальных реконструкций, что снизит риск повреждения оригинала», – заключил он.

Конференция «Археология средневековых городов степной Евразии» продлится до 5 марта. В ней участвуют более 50 ученых из шести стран. Они обсудят исследования, касающиеся Золотой Орды, городищ на территории Монголии, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Кзаахстана.