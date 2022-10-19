«Чувство восторга и глубины»: в Казань привезли точный список «Корана Усмана» в серебре

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Музее исламской культуры, расположенном в мечети «Кул-Шариф» на территории Казанского Кремля, открылась выставка, где можно увидеть факсимиле-оттиск рукописи VIII века — «Корана Усмана». Это 162 страницы из серебра самой высшей, 999-й пробы. Каждая пластина-страница весит 40 граммов, а масса книги в целом составляет 6 килограммов 480 граммов серебра.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С точки зрения востоковедов „Коран Усмана” — это самый древний Коран, с которого потом делались копии», — напомнил первым посетителям выставки директор Музея исламской культуры Ильнур Низамиев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Идея отпечатать на серебряных листах дошедшие до современников рукописные строки древнего Корана принадлежит ныне уже покойному бизнесмену Владимиру Прусакову, директору компании ВТ, который отличался креативными инициативами. Отпечатал «Серебряный Коран» в 2010 году Московский монетный двор Гознака Министерства финансов России, исходником для него стал «Коран Усмана», хранящийся в Санкт-Петербурге. Было отпечатано четыре Корана из серебра и один из золота. Всего в мире известны четыре древнейших экземпляра «Корана Усмана», помимо Санкт-Петербурга они имеются в Стамбуле, Ташкенте и Каире.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гостями вернисажа «Коран в серебре» стали Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан и первый секретарь Генерального консульства Узбекистана Камол Давронов. Куратор выставки — доктор экономических наук, почетный член Российской академии художеств Александр Воронин на открытие прибыть не смог, но в Казань для сопровождения проекта приехать намерен, заверила корреспондента «Татар-информа» заместитель директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Светлана Коновалова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Специалист также пояснила информагентству, что страницы «Серебряного Корана» выполнены в масштабе один к одному в сравнении с древним списком «Корана Усмана» из Санкт-Петербурга.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Восемь лет назад впервые „Серебряный Коран“ был в Казани. Но с тех пор сменились посетители, многие, я думаю, увидят „Серебряный Коран“ в первый раз. Это чувство восторга, красоты, глубины, которое важно в работе любого учреждения культуры. Желаю нам хорошей качественной работы и всем общения с великим, прекрасным!» — сказала Коновалова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Серебряный Коран» уже называют произведением искусства XXI века. Это знак уважения России ко всем мусульманским странам и народам. Подобные «Серебряные Кораны» имеются теперь в Казахстане, Узбекистане, Катаре и других странах.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Страницы «Серебряного Корана» в Казани демонстрируют все разом на специальных экспозиционных пилонах, увидеть их в Музее исламской культуры Казанского Кремля можно будет до 31 декабря. Где именно хранится «Серебряный Коран» вне выставок, не разглашается.