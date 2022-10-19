«Чувство восторга и глубины»: в Казань привезли точный список «Корана Усмана» в серебре
В Музее исламской культуры, расположенном в мечети «Кул-Шариф» на территории Казанского Кремля, открылась выставка, где можно увидеть факсимиле-оттиск рукописи VIII века — «Корана Усмана». Это 162 страницы из серебра самой высшей, 999-й пробы. Каждая пластина-страница весит 40 граммов, а масса книги в целом составляет 6 килограммов 480 граммов серебра.
«С точки зрения востоковедов „Коран Усмана” — это самый древний Коран, с которого потом делались копии», — напомнил первым посетителям выставки директор Музея исламской культуры Ильнур Низамиев.
Идея отпечатать на серебряных листах дошедшие до современников рукописные строки древнего Корана принадлежит ныне уже покойному бизнесмену Владимиру Прусакову, директору компании ВТ, который отличался креативными инициативами. Отпечатал «Серебряный Коран» в 2010 году Московский монетный двор Гознака Министерства финансов России, исходником для него стал «Коран Усмана», хранящийся в Санкт-Петербурге. Было отпечатано четыре Корана из серебра и один из золота. Всего в мире известны четыре древнейших экземпляра «Корана Усмана», помимо Санкт-Петербурга они имеются в Стамбуле, Ташкенте и Каире.
Гостями вернисажа «Коран в серебре» стали Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан и первый секретарь Генерального консульства Узбекистана Камол Давронов. Куратор выставки — доктор экономических наук, почетный член Российской академии художеств Александр Воронин на открытие прибыть не смог, но в Казань для сопровождения проекта приехать намерен, заверила корреспондента «Татар-информа» заместитель директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Светлана Коновалова.
Специалист также пояснила информагентству, что страницы «Серебряного Корана» выполнены в масштабе один к одному в сравнении с древним списком «Корана Усмана» из Санкт-Петербурга.
«Восемь лет назад впервые „Серебряный Коран“ был в Казани. Но с тех пор сменились посетители, многие, я думаю, увидят „Серебряный Коран“ в первый раз. Это чувство восторга, красоты, глубины, которое важно в работе любого учреждения культуры. Желаю нам хорошей качественной работы и всем общения с великим, прекрасным!» — сказала Коновалова.
«Серебряный Коран» уже называют произведением искусства XXI века. Это знак уважения России ко всем мусульманским странам и народам. Подобные «Серебряные Кораны» имеются теперь в Казахстане, Узбекистане, Катаре и других странах.
Страницы «Серебряного Корана» в Казани демонстрируют все разом на специальных экспозиционных пилонах, увидеть их в Музее исламской культуры Казанского Кремля можно будет до 31 декабря. Где именно хранится «Серебряный Коран» вне выставок, не разглашается.