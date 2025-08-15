Чувство старины: выставку Равиля Загидуллина дополнили предметы народного быта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле открылась выставка «Равиль Загидуллин. К 65-летию». В двух залах по соседству с выставкой известного русского мастера пейзажа Ивана Шишкина разместились более полусотни картин, посвященных истории татарского народа, деревенского быта и природе родного края живописца-современника. История Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства – любимые темы Равиля Загидуллина, он следует им на протяжении всего своего творческого пути.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Всплеск интереса к истории нашей страны в 80-е – 90-е стал большим подспорьем для художника. Я очень хорошо помню первые его шаги в искусстве. Эти первые его небольшие работы, почти миниатюры, выполненные в технике пуантилизма, и то, как ими восхищались в музейных кругах искусствоведы. Помню, как закупали эти работы в музей. Это были удивительные работы, в которых соединилась традиционность, начиная от самой академической живописи, очень традиционной национальной темы, с европейским модернизмом, авангардом. Пуантилизм, как известно, – изобретение французских художников. И как это всё органично получилось», – обратила внимание первых посетителей выставки на вернисаже заслуженный деятель искусств РТ, искусствовед Ольга Улемнова.

Выставка ретроспективная: двадцать представленных здесь картин созданы в первые десятилетия творчества художника, другие написаны позднее. В том числе и «Дом строится», «Перед праздником», «Весна настала», «Тайное обучение» и «Два охотника», вышедшие из-под кисти мастера только в нынешнем году.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можно перечислить атрибуты, но не достигнуть чувства старины, а в работах Равиля Загидуллина именно такое чувство есть, подчеркнула ведущий научный сотрудник Музея ИЗО Татарстана, искусствовед Екатерина Ключевская. Тонкий вкус и совершенно безупречное чувство стиля она назвала качествами художника, редкими, на ее взгляд, в творчестве современных мастеров.

«Художник нашел свою интонацию – тонкую, верную, проникновенную и не жертвует ею ни при каких обстоятельствах, что бы он ни писал. Или это героика волжских булгар, или это национальные праздники, или это просто бытовая сцена из прошлого. Эта доверительная тонкая интонация все время звучит. Художник ничего не форсирует – цветовая гамма очень скупая, но тем не менее интеллектом и той душой, с которой художник работает над каждым своим полотном, достигается удивительная погруженность в этот мир», – сказала Ключевская.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставка предваряет юбилей Равиля Загидуллина, который он отметит 28 октября. Картины, представленные публике, предоставлены Музеем ИЗО Татарстана, а также владельцами частных собраний.

Дополняют экспозицию предметы декоративно-прикладного искусства и традиционного быта татарской деревни – также из собрания ГМИИ РТ, а также из коллекции Равиля Айдарова, превратившего свой загородный дом в своего рода этнографический музей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бочки, прялки, деревянные самодельные сани, берестяные кузовки, глиняные кувшины – эти предметы можно увидеть воочию и найти на картинах художника, уловив то самое чувство старины. Предыдущую выставку художника, проходившую в 2020 году в Галерее современного искусства, дополняли тематические археологические находки. предоставленные Институтом археологии Академии наук Татарстана.

Посетить предъюбилейную выставку Равиля Загидуллина в галерее «Хазинэ» можно до 14 сентября включительно.