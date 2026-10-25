«Рубин» попрощался с Артигой. Почему Сальседо не спас испанского тренера

Вчерашнее поражение от «Крыльев Советов» стало точкой в истории Франка Артиги в Казани, хотя хозяева владели преимуществом в «волжском дерби», а Сальседо даже забил отмененный гол. Теперь спасать команду предстоит Олегу Кузьмину. «ТИ-Спорт» разбирает, почему «Рубин» ушел в кризис и поможет ли смена тренера выбраться из пике.





Фото: rubin-kazan.ru

Артига уволен после четвертого поражения подряд. Кузьмин – и. о.

Перед стартом игры разговоры сводились к одному – это матч жизни для Франка Артиги, и в случае даже минимального поражения он может лишиться работы, причем сразу же после игры, без дополнительных раздумий.

Табуированная еще три-четыре матча назад тема звучала вчера уверенно и более того – как наиболее вероятное развитие событий. Уже после итогового поражения, которое стало для «Рубина» четвертым подряд, представители СМИ долго, сначала вокруг да около, намекали наставнику казанцев, что он сам представил две ближайшие игры как «два финала», и в конечном счете все-таки задали тот самый напрашивающийся вопрос: «Вы готовы к решению руководства?»

«Тренеры говорят, что их чемоданы должны быть подготовлены с первого дня. Вы-то сами лучше меня знаете? Это же не зависит от сегодняшнего результата. То, что может произойти, может произойти, может не произойти, а может случиться в будущем, я не знаю.

Тренеры всегда самые подготовленные [к увольнению], к сожалению. Но действительно, те ощущения, которые были у меня в прошлом году, сейчас не такие хорошие», – философски рассуждал испанец после игры, добавив, что ситуацию можно было бы изменить.

Однако уже через 15 минут после окончания этой самой пресс-конференции сеньор Артига покинул «Ак Барс Арену», не дожидаясь команды. Тут же пробежал шумок о том, что Олега Кузьмина повели в раздевалку, чтобы представить в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Кузьмин работал в качестве ассистента не только при испанце, но и при Курбане Бердыеве, Леониде Слуцком и Рашиде Рахимове. Позже эту информацию подтвердили официально.

По нашей информации, у Кузьмина есть определенный кредит доверия и заранее нового наставника искать в клубе пока не будут – все будет зависеть от результата, который покажет 45-летний специалист.

Сальседо обнадеживает, но оказался бессилен в системе

Самое парадоксальное во всей этой ситуации, что ход игры совсем не указывал на то, что игроки не хотят биться за своего тренера. Всего одного удара с игры в створ ворот «Рубина» за все 90 минут хватило «Крыльям Советов», чтобы выиграть этот матч.

После стартовой опасной атаки «Крылышек» казанцы полностью взяли игру под свой контроль: значительно больше владели мячом (порой владение доходило до 60+%), точность передач была значительно выше. Обозначилась и неплохая позиционная атака «Рубина».

А в созидании у казанцев едва ли не бенифицировал Эдди Сальседо, который впервые появился в стартовом составе.

Максимально странное решение выдал Ходжа, которого в быстрой атаке именно Сальседо отличным пасом пяточкой вывел один на один с вратарем гостей, но балканец почему-то решил не бить из убойнейшей позиции и увел мяч вправо, полностью сбив темп атаки – защитники успели вернуться и нейтрализовали опасность.

В следующей атаке уже сам итальянец забил классный гол. При навесе справа он выбрал лучшую позицию, выиграл верховой мяч и мощно пробил в ближний угол, после чего ярко и красочно отпраздновал свой первый гол у углового флажка. Пожалуй, подобных шоу-перформансов после забитых мячей Казань не видела со времен другого итальянца в бордовой футболке – Сальваторе Боккетти, который любил эксцентрично отпраздновать гол у фан-сектора, чем сразу же расположил к себе южную трибуну тогда еще Центрального стадиона.

Но радость оказалась недолгой. Арбитр Матвей Заика после просмотра VAR отменил взятие ворот, усмотрев офсайд у Сальседо в момент навеса. При этом эпизод оставил вопросы: в борьбе за мяч защитник «Крыльев» Сергей Божин коснулся его коленом, а такие детали могут иметь принципиальное значение при определении положения «вне игры». В любом случае – гол не был засчитан, и «Рубин» вновь остался с нулем на табло.

Сам Сальседо продолжил активно действовать и после перерыва: обострял на правом фланге, шел в дриблинг, зарабатывал угловые. Правда, временами итальянец слишком увлекался падениями и попытками добиться свистка. Когда арбитр не реагировал, недовольство начали выражать даже трибуны.

Несмотря на это, Эдди стал одним из немногих светлых пятен в игре казанцев. Проблема заключалась в том, что инициативу «Рубин» так и не конвертировал в гол. А первая же опасная контратака самарцев закончилась нелепым автоголом, который перевернул ход встречи.

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов признал, что его команда большую часть матча провела под давлением.

«Очень тяжелая для нас игра. Большую часть матча мы отбивались, но выдержали и забили голы. После первого мяча нам стало легче, появились возможности для ответных атак. Это очень важная победа, прежде всего с ментальной точки зрения», – отметил специалист.

По словам Булатова, самарцы готовились к другому сценарию и даже по ходу первого тайма были вынуждены перестроиться.

«Мы анализировали предыдущие матчи и готовились к совершенно другой игре. Но примерно на 20–25-й минуте поняли, что нам тяжело адаптироваться к предложенной схеме, и изменили план».

Ходжа и Начо не убеждают: почему «Рубин» не может забить?

При всей активности Сальседо у «Рубина» сохранялись старые проблемы, которые не исчезли даже в матче, где команда выглядела лучше соперника по ряду игровых показателей. Одна из них – отсутствие качества в завершающей стадии атак. Другая – неспособность отдельных футболистов превратить владение мячом в реальную угрозу воротам.

Ходжа вновь терял мячи и не всегда принимал верные решения в перспективных ситуациях. После эпизода, когда он не использовал передачу Сальседо, с трибун послышались призывы к Артиге поменять полузащитника. Терпение испанца закончилось только после пропущенного гола.

Удручающее впечатление оставил и Начо Сааведра. Чилиец, действовавший в центре поля, почти не обострял передачами вперед, его решения часто сводились к пасам поперек или потере мяча. В результате атаки «Рубина» развивались преимущественно через Рожкова, длинные передачи Арройо и фланги. Центральная зона, которая должна связывать оборону с атакой, не обеспечивала команде необходимую динамику.

После матча журналисты прямо спросили Артигу, почему Сааведра продолжает выходить в стартовом составе, если его действия не приносят заметной пользы. В ответ Франк лишь заступился за игрока, заявив, что Начо и Иву проделали хороший объем работы, а проблема заключалась в финальной трети поля, в которой не получалось реализовать моменты.

«Мы начали терять то преимущество, которое было у нас раньше, – и не только в защите. Это касается и способности контролировать мяч. Сегодня ход матча показывал, что мы были близки к голу, но в итоге не получили нужного результата», – отметил испанец.

При этом он настаивал, что команда хотела победить и не переставала бороться даже после пропущенного мяча. И признал, что итог встречи оказался болезненным: сначала автогол, а затем второй пропущенный мяч, забитый с пенальти, окончательно ударили по эмоциональному состоянию его теперь уже бывшей команды.

Это и есть главный маркер кризиса идей. Команда может владеть мячом, создавать отдельные моменты и даже выглядеть организованнее соперника, но все равно проигрывает. Не хватает последнего паса и хладнокровия в завершении. Куда-то исчез и тот дух, которым команда отметилась весной, когда за счет единения обыгрывала «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо». Похоже, магия Франка Артиги иссякла, а пламенные речи больше не помогали.

Теперь исправлять ситуацию предстоит Олегу Кузьмину. Его преимущество – знание команды и клуба, недостаток – отсутствие времени на долгую подготовку. «Рубину» необходимо не просто прервать серию поражений, а вернуть уверенность в себе и наконец забить после трех подряд безголевых матчей.

Поражение от «Крыльев Советов» стало концом истории Артиги в Казани. Но оно же поставило перед клубом более серьезный вопрос: дело было только в тренере или кризис глубже?