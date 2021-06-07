Чувашский праздник плуга Акатуй отпразднуют в Дрожжановском районе Татарстана

13 июня в селе Убеи в Дрожжановском районе Татарстана состоится фестиваль «Акатуй» – один из самых важных национальных праздников чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ.

Праздник начнется в 10.00 с театрализованного представления. В 11.00 запланирован вокальный фестиваль «Акатуй шапчаке», параллельно с этим событием будут проходить спортивные состязания.

В полдень стартует конкурс красоты и таланта «Уяв пики 2021», а в час дня все желающие смогут посмотреть концерт с участием артистов чувашской эстрады.

В Дрожжановском районе испокон веков душа в душу жили и живут народы двух национальностей. У татар и чуваш, живущих здесь, традиции и обряды почти одинаковы. Поэтому татарский Сабантуй слился с чувашским национальным праздником Акатуй.

А возродить и сохранить традиции своего народа взялся глава Дрожжановского муниципального района Александр Шадриков еще в 2009 году, будучи тогда заместителем главы района.

Теперь Акатуй в Дрожжановском районе — общенациональный праздник, который приветствуется и чувашами, и татарами, и представителями других национальностей, которые здесь живут в мире и согласии.