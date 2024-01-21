Чувашский Чикилдым: шла-шла и… чикилдымкнулась

Две деревни на две улицы

– Это только по документам две дерев­ни числятся, – уверяет нас очарователь­ная Гулия Волкова, продавец местного сельмага, который находится как раз посередине – между чувашской и та­тарской частями. – Так‑то мы всегда как одна деревня живем. Просто на раз­ных улицах.

Село чикилдымцам досталось одно, а улицы две: чувашам – улица Ленина, татарам – улица Чапаева. Междугородний автобус, невзирая на улицы и на­циональности, собирает и тех и других на остановке и увозит в райцентр Тетю­ши на автовокзал, где в расписании тоже особо не заморачиваются – Чикилдым там фигурирует один, без всяких «наци­ональных» прилагательных.

Красиво, классно и все родное

Несмотря на то что колхоз и шко­ла в Чикилдыме закрылись, а значит, учиться и работать народу приходится ездить в соседние Бакырчи, чикил­дымцы свое село очень любят и ни на какое другое не променяют. Потому что здесь «красиво очень», «классно во­обще» и «все родное» – вот такие ответы мы насобирали вдоль да по деревне.

Расшифровывать их вернулись к Гулие. Магазин в это время суток пустой, и продавец, истосковавшись по покупателям и живому человече­скому общению, с радостью пускается в разъяснения:

– Ну да, закрылся колхоз, ну и что ж теперь?! У нас тут фермеры есть – три молодые семьи завели себе скотину. Работают, и все хорошо у них, все по­лучается. Моя сестра, например, ездит работать в соседнюю деревню на колхозную ферму. Тут близко.

Чикилдымские бабушки круче бурановских

– У нас тут клуб очень хорошо работает, ансамбль свой есть, чувашский, «Ми­леш»* называется. Бабушки там поют. Покруче «Бурановских бабушек» будут! – с гордостью продолжает Гулия. И расска­зывает о том, как активно переселяются в Чикилдым городские пенсионеры – где‑то домов десять уже таких набралось.

Переезжают кто в дом своих родите­лей, кто просто так, потому что место хо­рошее. Переедут – и скучно им поначалу. Кто‑то скуку развеивает строительством нового дома.

– Вон баба Нина и дедушка Вова, ко­торым по 80 лет, сами дом построили. Им все помогали, конечно. Даже с чебоксарского телевидения приезжали их снимать! Удивлялись, что в таком возрасте сами строят – такие молодцы! – улыбается Гулия.

А кто‑то тоску разгоняет здоровым образом жизни. В лесу для чикилдым­ских бабушек лыжню сделали. Каждое утро они собираются в восемь часов – и на лыжи.

– И местные, и приезжие – все на лы­жах. Там вдоль лыжни, как положено, скамеечки смастерили им – для отды­ха. А летом они просто гуляют по лесу, на родник за водой ходят – это прямо традиция такая. Маленькая деревня, а жизнь кипит у нас благодаря пенси­онерам.

Кипучая деятельность

Особенно бурно кипит жизнь в мест­ном клубе. Луиза Степановна, завклубом, всегда старается придумывать что‑то интересное. Чтобы и студентам, которые приезжают домой на выходные, и всем остальным весело было. Хотя главные герои клубной жизни – все те же бабушки из ансамбля «Милеш».

– Они уж где только не выступали! Везде призовые места занимают, везде их зовут. Очень хорошо поют. Если б не ансамбль, давно бы клуб закрыли, – считает Гулия. – А так вон даже ремонтируют потихоньку.

Вечный вопрос

Напоследок задаем словоохотливой продавщице свой вечный вопрос: поче­му Чикилдым Чикилдымом называется?

– Не знаю, как правильно переве­сти… – задумывается Гулия.

– С чувашского? – уточняем.

– Нет, с татарского, – отвечает Гулия. – Что‑то типа: «шла‑шла и попала сюда, хоть и не хотела…» Как будто споткнулась, что ли…

– Чикилдымкнулась?

– Наверное, – смеется продавец. – Не знаю, как правильно перевести это слово.

Самые расписные дома – в Татарском Чикилдыме.

А самые яркие – в Чувашском Чикилдыме…

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Сначала надо добраться до Тетюшей. Или до Буинска. Кому куда ближе. От Тетюшей до Чувашского Чикилдыма – 60 км, от Буинска – 25 км.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:

Если возраст ваш пенсионный, то можно остановиться прямо навсегда. Дом по­строить, в ансамбль «Милеш» записаться, на лыжах ходить… Если возраст не пен­сионный – то можно и… замуж выйти. Хочешь – за чуваша, хочешь – за татарина. Вот Гулия за чуваша вышла и счастливо живет. «С детства все вместе растем, поэ­тому различий между двумя национально­стями вообще не видим, – говорит она. – Языки похожи. С детства болтаем, чуваши со мной по-татарски могут. Я с ними – по-чувашски. С вами вот по-русски могу». В общем, Чикилдым – деревня полиглотов. Здесь всегда и всем рады.

*Милеш – рябина. Перевод с чувашского.

Фото: Александр Гайнутдинов

Журнал «Татарстан»