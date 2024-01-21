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Чувашский Чикилдым: шла-шла и… чикилдымкнулась
Налево пойдешь – в Чувашский Чикилдым попадешь, направо пойдешь – в Татарский Чикилдым попадешь… Такая вот «чикилдымкнутая» деревня. А точнее, две, которые то соединяются в одну, то разъединяются…
Две деревни на две улицы
– Это только по документам две деревни числятся, – уверяет нас очаровательная Гулия Волкова, продавец местного сельмага, который находится как раз посередине – между чувашской и татарской частями. – Так‑то мы всегда как одна деревня живем. Просто на разных улицах.
Село чикилдымцам досталось одно, а улицы две: чувашам – улица Ленина, татарам – улица Чапаева. Междугородний автобус, невзирая на улицы и национальности, собирает и тех и других на остановке и увозит в райцентр Тетюши на автовокзал, где в расписании тоже особо не заморачиваются – Чикилдым там фигурирует один, без всяких «национальных» прилагательных.
Красиво, классно и все родное
Несмотря на то что колхоз и школа в Чикилдыме закрылись, а значит, учиться и работать народу приходится ездить в соседние Бакырчи, чикилдымцы свое село очень любят и ни на какое другое не променяют. Потому что здесь «красиво очень», «классно вообще» и «все родное» – вот такие ответы мы насобирали вдоль да по деревне.
Расшифровывать их вернулись к Гулие. Магазин в это время суток пустой, и продавец, истосковавшись по покупателям и живому человеческому общению, с радостью пускается в разъяснения:
– Ну да, закрылся колхоз, ну и что ж теперь?! У нас тут фермеры есть – три молодые семьи завели себе скотину. Работают, и все хорошо у них, все получается. Моя сестра, например, ездит работать в соседнюю деревню на колхозную ферму. Тут близко.
Чикилдымские бабушки круче бурановских
– У нас тут клуб очень хорошо работает, ансамбль свой есть, чувашский, «Милеш»* называется. Бабушки там поют. Покруче «Бурановских бабушек» будут! – с гордостью продолжает Гулия. И рассказывает о том, как активно переселяются в Чикилдым городские пенсионеры – где‑то домов десять уже таких набралось.
Переезжают кто в дом своих родителей, кто просто так, потому что место хорошее. Переедут – и скучно им поначалу. Кто‑то скуку развеивает строительством нового дома.
– Вон баба Нина и дедушка Вова, которым по 80 лет, сами дом построили. Им все помогали, конечно. Даже с чебоксарского телевидения приезжали их снимать! Удивлялись, что в таком возрасте сами строят – такие молодцы! – улыбается Гулия.
А кто‑то тоску разгоняет здоровым образом жизни. В лесу для чикилдымских бабушек лыжню сделали. Каждое утро они собираются в восемь часов – и на лыжи.
– И местные, и приезжие – все на лыжах. Там вдоль лыжни, как положено, скамеечки смастерили им – для отдыха. А летом они просто гуляют по лесу, на родник за водой ходят – это прямо традиция такая. Маленькая деревня, а жизнь кипит у нас благодаря пенсионерам.
Кипучая деятельность
Особенно бурно кипит жизнь в местном клубе. Луиза Степановна, завклубом, всегда старается придумывать что‑то интересное. Чтобы и студентам, которые приезжают домой на выходные, и всем остальным весело было. Хотя главные герои клубной жизни – все те же бабушки из ансамбля «Милеш».
– Они уж где только не выступали! Везде призовые места занимают, везде их зовут. Очень хорошо поют. Если б не ансамбль, давно бы клуб закрыли, – считает Гулия. – А так вон даже ремонтируют потихоньку.
Вечный вопрос
Напоследок задаем словоохотливой продавщице свой вечный вопрос: почему Чикилдым Чикилдымом называется?
– Не знаю, как правильно перевести… – задумывается Гулия.
– С чувашского? – уточняем.
– Нет, с татарского, – отвечает Гулия. – Что‑то типа: «шла‑шла и попала сюда, хоть и не хотела…» Как будто споткнулась, что ли…
– Чикилдымкнулась?
– Наверное, – смеется продавец. – Не знаю, как правильно перевести это слово.
Самые расписные дома – в Татарском Чикилдыме.
А самые яркие – в Чувашском Чикилдыме…
КАК ДОБРАТЬСЯ:
Сначала надо добраться до Тетюшей. Или до Буинска. Кому куда ближе. От Тетюшей до Чувашского Чикилдыма – 60 км, от Буинска – 25 км.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
Если возраст ваш пенсионный, то можно остановиться прямо навсегда. Дом построить, в ансамбль «Милеш» записаться, на лыжах ходить… Если возраст не пенсионный – то можно и… замуж выйти. Хочешь – за чуваша, хочешь – за татарина. Вот Гулия за чуваша вышла и счастливо живет. «С детства все вместе растем, поэтому различий между двумя национальностями вообще не видим, – говорит она. – Языки похожи. С детства болтаем, чуваши со мной по-татарски могут. Я с ними – по-чувашски. С вами вот по-русски могу». В общем, Чикилдым – деревня полиглотов. Здесь всегда и всем рады.
*Милеш – рябина. Перевод с чувашского.
Фото: Александр Гайнутдинов
Журнал «Татарстан»
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