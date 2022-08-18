Региональная общественная организация «Чувашская национально–культурная автономия Республики Татарстан» создана в 1999 году.

Основная цель – сохранение и развитие чувашского языка, традиций, национальной культуры.

На сегодняшний день в 27 городах и районах Республики Татарстан созданы местные отделения РОО «Чувашская национально-культурная автономия в РТ».

При «Чувашской национально-культурной автономии РТ» действует Союз чувашской молодежи и Союз чувашских писателей. Активно работает чувашское отделение в центре образования «Многонациональная воскресная школа» в Доме Дружбы народов Татарстана.

Ежегодно проводится более 40 мероприятий республиканского масштаба. Наиболее значимые – праздник чувашской культуры «Уяв», конкурс красоты и талантов «Чаваш пики», праздник «Учук», творческие вечера с видными деятелями культуры, науки, спорта.

Проделанная автономией работа и проведение вышеперечисленных мероприятий способствуют сохранению культуры и традиций чувашского народа, укреплению межнациональных отношений, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими на территории Татарстана.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2018 года.

Официальный сайт организации: https://chv.addnt.ru