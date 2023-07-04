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Культура 4 июля 2023 14:24

Чувашская газета «Сувар» устроит на Фестивальном бульваре «Медиа-Уяв»

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Чувашская газета «Сувар» устроит на Фестивальном бульваре «Медиа-Уяв»

Завтра, 5 июля, на Фестивальном бульваре в Казани состоится праздник «Медиа-Уяв». Мероприятие организует республиканская чувашская газета «Сувар» в честь своего 30-летия.

В программе:
— открытие выставки «Чуваши»,
— выступления Софии и Стефании Чаркиных,
— выступления ансамблей «Весна», «Ĕмĕт» и «Салам», а также трио баянистов,
— показ чувашских костюмов,
— чаепитие,
— бесплатная дегустация кваса.

Начало мероприятия запланировано на 12.00.

Уяв — национальный праздник чувашей. Как ранее сообщал «Татар-информ», республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет в субботу, 8 июля, в селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана. Ожидается, что в нем примут участие более 15 тыс. человек.

#праздник уяв #ао татмедиа
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