Чувашская газета «Сувар» устроит на Фестивальном бульваре «Медиа-Уяв»

Завтра, 5 июля, на Фестивальном бульваре в Казани состоится праздник «Медиа-Уяв». Мероприятие организует республиканская чувашская газета «Сувар» в честь своего 30-летия.

В программе:

— открытие выставки «Чуваши»,

— выступления Софии и Стефании Чаркиных,

— выступления ансамблей «Весна», «Ĕмĕт» и «Салам», а также трио баянистов,

— показ чувашских костюмов,

— чаепитие,

— бесплатная дегустация кваса.

Начало мероприятия запланировано на 12.00.

Уяв — национальный праздник чувашей. Как ранее сообщал «Татар-информ», республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет в субботу, 8 июля, в селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана. Ожидается, что в нем примут участие более 15 тыс. человек.