Накормят, развлекут, помогут деньгами: власти Казани начали помощь семьям мобилизованных

Комплексная программа социальной поддержки заработала для семей мобилизованных жителей татарстанской столицы. Бесплатное горячее питание, льготный проезд на транспорте, посещение музеев, спортивных площадок и многое другое – адресные меры поддержки сегодня обсудили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Гузель Сагитова: «Программа соцподдержки семей мобилизованных граждан включает бесплатное посещение культурных, спортивных и творческих учреждений для детей мобилизованных» Фото: kzn.ru

Бесплатное питание и льготы: в фокусе внимания – дети

О программе соцподдержки семей мобилизованных граждан на совещании рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. По ее словам, программа включает бесплатное посещение культурных, спортивных и творческих учреждений для детей мобилизованных, бесплатное горячее питание в школьных столовых, психологическую и волонтерскую помощь нуждающимся, освобождение от платы в детских садах и другие меры.

«По линии образования с 10 октября и до конца текущего учебного года дети мобилизованных граждан будут обеспечены двухразовым бесплатным питанием в школе. Для получения льготы законным представителям ребенка нужно обратиться в образовательное учреждение с письменным заявлением на имя директора. На сегодня подано 341 такое обращение», — сообщила она.

Детей мобилизованных освободят от абонентской платы и платы за питание в детских садах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, с 1 ноября детей мобилизованных освободят от абонентской платы и платы за питание в детских садах. Для активации этой льготы также потребуется письменное обращение к заведующему дошкольным учреждением.

«Государственные и муниципальные учреждения культуры Казани предоставляют льготы на бесплатное посещение мероприятий для детей мобилизованных казанцев до 18 лет. Бесплатным будет посещение не только муниципальных, но и республиканских государственных музеев, театров, концертных залов. Эта льгота будет предоставляться по предъявлению пластиковой карты „Батыр“. Для посещения площадок потребуется сопровождение ребенка взрослым», — пояснила Сагитова, добавив, что с полным перечнем учреждений можно ознакомиться на официальном портале мэрии Казани.

Для детей мобилизованных казанцев станет бесплатным посещение муниципальных спортивных объектов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одной льготой для детей мобилизованных казанцев станет бесплатное посещение муниципальных спортивных объектов. В программе участвуют 20 городских спортивных учреждений, для активации льготы также потребуется предъявить карту «Батыр».

В учреждениях молодежной политики для детей из семей мобилизованных объявлены дополнительные наборы в кружки и секции на бесплатной основе. Кроме того, такие семьи могут получить бесплатную психологическую помощь в дистанционном режиме при обращении на единый телефон доверия. В очном формате помощь можно получить в подразделениях центра «Доверие».

С 1 октября телефон горячей линии заработал на базе «Доброй Казани» Фото: kzn.ru

В Казани заработал Фонд помощи семьям мобилизованных

Отдельным пунктом в программе поддержки стал запуск городского Фонда помощи семьям мобилизованных казанцев, отметила Гузель Сагитова. Она пояснила, что деятельность фонда была организована на площадке проекта «Добрая Казань» и ориентирована на решение конкретных проблем, с которыми обращаются семьи мобилизованных горожан.

«Все желающие могут перечислять средства, а также оказывать конкретную поддержку. Из этого фонда мы будем выделять средства для адресной помощи семьям: оплата лекарств, внеплановые медицинские обследования, покупки вещей для детей и другие расходы. По общегородскому телефону поддержки семей мобилизованных на базе «Доброй Казани» уже поступило 367 обращений, из них отработаны 302. Взяты под патронаж 18 семей, нуждающихся в волонтерской помощи», – резюмировала Гузель Сагитова.

Телефон горячей линии заработал на базе «Доброй Казани» с 1 октября, все желающие также могут обратиться в офис проекта по улице Сеченова, дом 5.

Ильдар Шакиров: «Бесплатный проезд на городском транспорте для детей мобилизованных предоставляется по транспортным картам с сегодняшнего дня» Фото: kzn.ru

«У всех должно быть максимально человеческое отношение»

Не менее важным шагом поддержки является запуск бесплатного проезда для детей мобилизованных казанцев на всех видах городского транспорта. Опция доступна через предъявление соответствующей транспортной карты, которую можно получить на ребенка в его образовательном учреждении. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Бесплатный проезд на городском транспорте для детей мобилизованных предоставляется по транспортным картам с сегодняшнего дня. Данные электронные проездные билеты предоставляют право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для детей в возрасте с 8 до 18 лет включительно. Для детей до 7 лет проезд был бесплатным и до этого», – отметил Шакиров.

«На текущий момент более 300 таких карт уже изготовлено, завершается их выдача» Фото: kzn.ru

Он добавил, что действие льготного проезда не распространяется на междугородние автобусные маршруты. Для получения электронного проездного билета родителям нужно обратиться в общеобразовательное учреждение, подав соответствующее заявление.

«На текущий момент более 300 таких карт уже изготовлено, завершается их выдача. На предприятиях городского транспорта проведены дополнительные инструктажи с водительским и кондукторским составом», – заключил докладчик.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил важность инструктажа персонала учреждений (в том числе транспортных предприятий) по новым льготным мерам поддержки.

«У всех должно быть максимально человеческое отношение. Нужно, чтобы было чуткое и внимательное отношение. Никакой бюрократии, никакого канцелярского подхода не включайте», – обратился к участникам совещания казанский градоначальник.

