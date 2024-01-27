Чуткий рисунок Соломона Юдовина: в Казань привезли графику блокадного Ленинграда

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На Ладоге. Дорога жизни», «Дежурство на крышах», «Женщина, ведущая санки с трупом. Зима 1941-1942» — эти и еще около сотни произведений Соломона Юдовина можно увидеть в Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана. Выставка графики свидетеля блокады открылась к 80-летию полного ее снятия с города на Неве. Памятная дата отмечается сегодня, 27 января.

Произведения блокадного цикла Юдовина вернулись на родину около десяти лет назад. До этого по иронии судьбы зарисовки об одном из самых тяжелых эпизодов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов находились в Германии, у потомков известного советского коллекционера. В Россию произведения вернули коллекционеры из Санкт-Петербурга Евгений и Юлия Герасимовы.

Евгений Герасимов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы с женой организовали благотворительный фонд, который показывает предметы из нашей коллекции. Основная деятельность — это издание книг об архитектуре и архитекторах. Но мы не могли пройти мимо возможности выкупить в Германии наследие Соломона Юдовина. Благодаря Ильдару Галееву (известный московский галерист — прим. Т-и) удалось провести операцию по выкупу и возвращению этой коллекции блокадной графики Соломона Юдовина назад в Россию, в Санкт-Петербург», — рассказал «Татар-информу» Евгений Герасимов.

Наследие Соломона Юдовина, подчеркнул он, не ограничивается блокадной графикой. С 1923 года он был приглашен в Санкт-Петербург на должность ученого секретаря и хранителя в Музей петербургского еврейского историко-этнографического общества. Фактически он стал его первым директором и создателем. Кроме того, Юдовин был блестящим иллюстратором — книжным графиком. Блокадная же графика, акцентировал коллекционер, — это то, чем художник вошел в историю советского искусства.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это всё тиражная графика. А его альбом „Ленинград в дни блокады“ печатался достаточно большими тиражами. У Соломона Юдовина было разрешение, у одного из немногих, рисовать, зарисовывать [Ленинград в дни блокады] с натуры. И он рисовал все те ужасы — бомбежки, трупы, рабочих, танки... Потом он делал эскизы тушью, гуашью, потом уже резал линогравюры. Уникальность нашей коллекции в том, что у нас много рисунков с натуры и таким образом представлен поэтапно процесс [перехода] от первоначальных набросков через эскизы к произведениям станкового искусства», — пояснил Евгений Герасимов.

Как архитектор коллекционер сам разработал дизайн выставки графики Юдовина в Казани. Просторный белый зал Галереи современного искусства разбит черными стенами-стендами на маленькие блоки, примыкающие друг к другу. Каждый такой блок — словно комнатка чьей-то жизни в черный период блокады Ленинграда. На черных стенах — зафиксированные рукой художника суровые мгновения дней блокадного города.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Конечно, красной щемящей нитью через эту выставку проходит тема смерти, ухода из жизни, история обороны Ленинграда женщинами, но есть еще и другая история — величественный, строгий, необыкновенной красоты лик Ленинграда. Вы увидите разные техники и настолько потрясающий, чуткий, тонкий рисунок карандашом, пером. Никого не оставят равнодушным эти небольшие рисунки, офорты. Конечно, в этих залах присутствуют распечатанные стихи Ольги Берггольц (поэт, жительница блокадного Ленинграда — прим. Т-и). Ленинградцы очень остро чувствуют эту тему, и она у них никогда не угасала», — сказала, открывая выставку, директор Музея ИЗО РТ Розалия Миргалимова.

Связь Петербурга с Казанью, а потому — особенное значении открытия выставки в столице Татарстана, подчеркнул Евгений Герасимов. С первыми посетителями он со слезами на глазах поделился сокровенными переживаниями.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казань и Ленинград, Петербург — города, которые связывает бесконечное количество общих имен, судеб, нитей, связей — личностных, культурных. Большое количество ленинградцев было эвакуировано в Казань, нашли здесь кров, еду — в общем, по сути дела были спасены. Мы знаем, что здесь живет некоторое количество людей, которые еще застали блокаду, и их потомки. Нам важно проследить связь времен. Для меня это тоже личностная история. В Казани училась моя мама, здесь недалеко — в химико-технологическом институте. Мой дядя учился в авиационном институте в Казани… Надеюсь, что вы получите удовольствие, посмотрев на ужасный и трагический период в жизни Ленинграда — и в то же время героический», — обратился к гостям вернисажа коллекционер.

Первое, что увидят посетители выставки в Галерее современного искусства, — афишу выставки Соломона Юдовина 1956 года (литография). А также пригласительный билет на нее (14 марта в 7 часов) от правления Ленинградского союза советских художников и бюро секции графики. Выставка блокадной графики Соломона Юдовина будет работать до 3 марта.