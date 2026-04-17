«Чуть-чуть не хватило» - Константинов о вылете «Локомотива» в полуфинале плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов после пятого матча полуфинальной серии с «Зенитом-Казанью» (1:3) подвел итоги противостояния.

«Получилось более-менее такая игра, как и остальные в серии. Всё было очень близко, на тоненького. Чуть-чуть нам не хватило. Сегодня у нас тоже были проблемы в диагонали, как и у Казани. У них лучше сыграл Дражен Лубурич. Мы с колебаниями играли на этой позиции и так и не нашли свой ритм в целом. Чередовали хорошие действия с ошибками. Деру в идеальной форме мог больше нам помочь в этой серии. Когда вчера Воронков заболел с температурой 38 градусов, подумал: «Это закончится или нет?» Одно поверх другого. Несмотря на всё, Сэм вышел, помог. Чуть-чуть не хватило. Он сделал всё, что мог. Помог нам держаться в игре. В целом я поздравляю Казань с выходом в финал. Поздравляю и свою команду, потому что она билась. Я сказал ребятам и до игры – они выросли. В плане того, что не сдавались, несмотря ни на что», – цитирует Константинова корреспондент «ТИ-Спорта».

В борьбе за бронзовые медали «Локомотив» сыграет против петербургского «Зенита».