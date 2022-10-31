Более 800 челнинцев убыли на учебный полигон с момента объявления мобилизации

Город Набережные Челны направил более 800 мужчин из числа резерва, призванных по частичной мобилизации для боевого слаживания в Казань. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

В первую волну отправки мобилизованных было направлено 400 человек, во вторую, заключительную, еще столько же. Градоначальник дал поручение посетить эти семьи, посмотреть, как они живут, пообщаться и понять, какие вопросы требуют внимания со стороны администрации.

«У этих 800 парней и мужчин есть семьи и дети. Меры, которые мы определили в рамках муниципалитета, должны выполняться без сбоев», — сказал градоначальник.

Он напомнил, что семьям будут выделены деньги на транспортное обеспечение, они будут освобождены от имущественного и транспортного налога, детям предоставляется бесплатное питание в школах и бесплатное посещение детских садов.