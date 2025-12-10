Чусовитина об участии на ОИ-28: Пока мне это приносит удовольствие – я буду это делать

Фото: телеграм-канал школы Оксаны Чусовитиной

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 50-летняя Оксана Чусовитина рассказала, откуда она черпает энергию и как ей удается сохранять безупречную спортивную форму.

– Оксана, известно, что вы собираетесь пройти отбор на ОИ-2028. Подскажите, как долго вы планируете выступать на профессиональном уровне?

– Я просто люблю гимнастику и всегда говорю: пока мне приносит это удовольствие, пока я в зале радуюсь жизни, я буду это делать, несмотря ни на что. Как только я почувствую, что мне это больше не приносит удовлетворения, я сразу же закончу.

– Вы чувствуете уверенность в своих силах перед остальными соперниками?

– Ой, сил у меня очень много. Я никогда не борюсь с кем-то, а просто делаю то, что мне нравится. И я просто хочу попробовать, чтобы не жалеть потом, что я могла, но не попробовала, – ответила Чусовитина корреспонденту «Татар-информа».

Накануне Оксана Чусовитина провела мастер-класс по спортивной гимнастике в Казани совместно с 4-кратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и чемпионкой Юношеских Олимпийских игр Дарьей Трубниковой. 10 декабря Чусовитина выступит в шоу Немова «Легенды спорта. Наследие» на базе Баскет-холла.

Чусовитина в разные годы выступала в составе национальных сборных СССР, Германии и Узбекистана. В истории спортивной гимнастики она является единственной участницей 8 олимпиад. На ее счету «золото» Олимпиады-1992 в командном зачете, три победы на чемпионате мира, а также на чемпионате Европы и в Азиатских играх.