«Чушь полнейшая». Семак - о конфликте с Глушенковым после игры со «Спартаком»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о том, что после игры со «Спартаком» (1:2) у него произошел конфликт с игроком «сине-бело-голубых» Максимом Глушенковым.

«Ерунду говорите (смеется). Слушайте, такое невозможно в принципе. То, что говорите, — это чушь полнейшая. Конфликта никакого не было, такое у нас в команде невозможно априори», – передает слова тренера телеграм-канал «Mash на спорте».

Напомним, ранее появлялась информация, что Глушенков во время послематчевой речи перебил Семака, сказав ему «учись тренировать».

В данный момент «Зенит» идет на третьем месте в таблице РПЛ с 43 очками. В следующем матче «сине-бело-голубые» у себя дома сыграют с «Рубином». Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.