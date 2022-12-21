ЦУР: За год в татарстанских СМИ было выявлено около 30 фейков

С начала 2022 года в информационном пространстве Татарстана было выявлено 29 фейков, большинство которых касалось таких тем, как спецоперация и частичная мобилизация. Об этом рассказали в Центре управления регионом РТ.

Так, в марте в мессенджерах стали массово рассылаться сообщения о грядущем введении военного положения в стране и призывы закупаться продуктами. В мае на фоне новостей об уходе бренда McDonald’s из России в Telegram появилась информация об огромных очередях из курьеров сервисов доставки еды в ресторанах сети. А в декабре в соцсетях распространяли информацию о мобилизованных, которые снесли ворота и массово покинули учебный центр.

Общее количество сообщений в СМИ, соцсетях и мессенджерах, содержащих фейковую информацию, превысило 24 тысячи, в сумме набравшие более 17,3 млн просмотров.

«На все фейковые сообщения были даны оперативные опровержения и комментарии профильных ведомств», — отметили в ЦУР.