ЦУР РТ объединит лучшие практики взаимодействия граждан и власти в Сети

Проектный офис Центра управления регионом Республики Татарстан обобщит и реализует лучшие российские практики взаимодействия органов власти и жителей в интернете.

Уже определен круг лиц, ответственных за их анализ и дальнейшее внедрение, а также разработаны схемы взаимодействия между министерствами, ведомствами, органами муниципальной и законодательной власти, чтобы обращения жителей, поступающие по каналам, обрабатывались и решались быстро и результативно.

В состав Проектного офиса вошли руководители министерств и ведомств республики, которые ответственны за решение самых насущных проблем татарстанцев. Кроме того, своих представителей в Проектном офисе имеет муниципальная и законодательная власти республики. «Муниципалы» могут предложить и реализовать эффективные рецепты работы с населением, а за депутатами закреплены вопросы совершенствования нормативной базы. Так, татарстанские парламентарии вправе выходить с законодательными инициативами на федеральный уровень, если действующие механизмы обратной связи с населением нужно доработать.

«В Татарстане действует несколько систем обратной связи с жителями. Однако это далеко не единственный канал взаимодействия государства и граждан. Пришло время объединить их в единую платформу: решать любой проблемный вопрос важно комплексно, разобрав все его аспекты, подключив к решению все ресурсы. Проектный офис ЦУР РТ проанализирует и обобщит опыт работы с населением татарстанских и российских органов государственной и муниципальной власти, а также работу ЦУРов в других регионах, выберет лучшие практики и займется их внедрением у нас в республике», — отметила председатель Проектного офиса ЦУР РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Кроме ГИС «Народный контроль», в республике действуют несколько онлайн-систем обработки обращений граждан. В 2018 году была запущена система «Инцидент Менеджмент», отслеживающая и маршрутизирующая сообщения граждан в социальных сетях. В 2020 году «Инцидент менеджмент» обработал и маршрутизировал порядка 40 тысяч сообщений граждан в соцсетях.

В Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Заинске и Иннополисе работают муниципальные системы обратной связи «Открытый город», которые позволяют жителям быстро решать проблемы в сфере ЖКХ через одноименное мобильное приложение. Также граждане подают свои обращения в органы государственной и муниципальной власти в частном порядке в рамках Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».