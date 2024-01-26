Чупшева: Минниханов участвует в разработке всех проектов АСИ, растущих на уровне страны

Раис Татарстана Рустам Минниханов с самого основания Агентства стратегических инициатив входит в состав его наблюдательного совета. Все проекты — от самых первых и тех, что реализуются сейчас, — разрабатываются с участием руководителя республики, заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она поблагодарила Минниханова за поддержку, оказываемую агентству и всей команде ведомства.

«Все первые проекты — и так до сих пор происходит — все инициативы, которые вырастают на федеральном уровне, они разрабатываются с участием Рустама Минниханова и с участием его команды и имеющегося опыта. Это и национальная предпринимательская инициатива, и инновационные рейтинги, и определение качества жизни — все это касается каждого из нас. Это в том числе и вовлечение детей в техническое творчество, открытие центров „Кванториум“ — сегодня они открыты по всей стране, и наши дети имеют возможность заниматься в современных лабораториях по современным программам», — перечислила Чупшева во время Стратегической бизнес-миссии госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.

Она отметила, что всегда с удовольствием посещает республику. Однако опыт подобных мероприятий, совместных с госкорпорацией ВЭБ.РФ — это новый формат работы.

«Мы встречаемся с предпринимателями, с региональными командами, представителями общественности, некоммерческого сектора. Мы вместе обсуждаем будущее развитие страны по самым разным вопросам. Это касается демографии, технологического развития, кадрового потенциала, вопросов, связанных с ресурсами, продовольствием», — объяснила участница мероприятия.

На таких встречах, добавила она, часто рождаются инициативы и проекты, которые затем рассматриваются руководством страны, в частности Президентом Владимиром Путиным.

«За 12 лет работы Агентства ни один проект, ни одна идея не осталась без ответа. Идеи, инициативы, которые были предложены, получили дорогу в жизнь, стали большими федеральными программами. И эти программы меняют жизнь наших граждан к лучшему», — заключила гендиректор АСИ и подчеркнула, что таких результатов не удалось бы достичь без заинтересованности и вовлеченности Президента России.