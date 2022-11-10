Cumhuriyet: Слова Зеленского о переговорах с РФ доказали наличие раскола в НАТО

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского об открытости к переговорам с Россией доказали наличие серьезного раскола в североатлантическом альянсе. Получается, что украинский лидер идет вразрез с линией Вашингтона, подчеркнул обозреватель Барыш Достер в издании Cumhuriyet.

«Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным. Это событие дает представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом, Вашингтон утрачивает былое влияние на Киев, а страны ЕС в это же время дистанцируются друг от друга, сконцентрировавшись на решении собственных проблем и решении возникшего кризиса. Так, к примеру, ФРГ не планирует разрывать отношения с Россией и Китаем вопреки возражениям США.

«Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — подчеркнул Достер.

Ранее Президент Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и даже назвал условия для начала диалога. Так, он потребовал от РФ «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».